دعوة برلمانات العالم إلى التحرك لمواجهة جرائم الاحتلال في القدس المحتلة

دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى التحرك الجاد والفوري لمواجهة جريمة الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وقال رئيس المجلس سليم الزعنون في رسائل بعثها إلى رؤساء البرلمانات والاتحادات وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي: آن الأوان للتحرك الجاد لوقف هذه الجريمة المكتملة الأركان بتهجير سكان حي الشيخ جراح والضغط على حكومات بلدانكم للتدخل وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومساءلة الاحتلال ومحاسبته عن انتهاكاته المستمرة ومنع إفلاته من العقاب.

وحمل الزعنون في رسائله برلمانات العالم المسؤولية القانونية والأخلاقية بإدانة المجرمين ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بممارسة التطهير العرقي بحق المقدسيين وترحيلهم قسراً من منازلهم في حي الشيخ جراح.

وصعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من خطواتها التهويدية في القدس المحتلة وكان آخرها محاولات إخلاء عشرات العائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بهدف منحها للمستوطنين.

سانا