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8,7 مليارات ليرة إيرادات المدينة الصناعية في حسياء !!

حمص- إسماعيل عبد الحي:
أكد  مدير المدينة الصناعية في حسياء المهندس محمد عامر الخليل، أن الإيرادات السنوية المحققة لنهاية نيسان الماضي 8.712 مليارات ليرة، وبلغ الإنفاق السنوي على المشاريع المنفذة في المدينة الصناعية للفترة نفسها 10.824 مليارات ليرة.

أما عن  الواقع الاستثماري في المدينة، فنوه الخليل  بأن عدد المنشآت المنتجة، بلغ  329 منشأة والمنشآت قيد الإنجاز 704  وأن عدد المقاسم الكلي للمنطقة الغذائية 455 مقسماً، المنطقة الهندسية 450  المنطقة الكيميائية 297، المنطقة النسيجية 214 مقسماً، أما المنطقة الخدمية والإدارية، فبلغت 451 مقسماً  وبلغت نسبة المقاسم المباعة منها 70 بالمئة.

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