«الشؤون الاجتماعية» تناقش مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع الإعلاميين

دمشق- زهير المحمد:

عقد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد اليوم اجتماعاً، ضم عدداً كبيراً من الإعلاميين العاملين في المؤسسات الإعلامية، وذلك بهدف الإضاءة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تم إعداده، وتتم حالياً مناقشته في مجلس الشعب.

وأكد الوزير المنجد خلال الاجتماع أن القانون سيسهم في الوصول بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى بيئة اجتماعية تتيح لهم أن يكونوا فاعلين ومنتجين في المجتمع، منوهاً بأنه قبل إعداد القانون، تم إجراء جلسات حوار مع المنظمات غير الحكومية والخبراء العاملين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، للوصول إلى إعداد قانون متكامل يحقق الفائدة لهذه الشريحة المهمة في المجتمع.

وكشف الوزير المنجد أن القانون تمت صياغة بنوده بشكل يحدد مسؤولية كل جهة، ويوزع المسؤوليات على الجهات التي تعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية.

وأمل عدد من الإعلاميين المشاركين في الاجتماع بأن يركز القانون الذي تتم مناقشته على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع، بدءاً من المؤسسات التعليمية والوظائف العامة والخاصة، ولاسيما أنه يجري الحديث عن وجود ظلم لهذه الشريحة فيما يتعلق بإيجاد وظائف لهم، وإسناد وظائف لهم لا تليق مع خبراتهم وحتى مع درجة الإعاقة.