للمرة الخامسة.. الفتوة يتوج بلقب بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم

دمشق- تشرين:

توج فريق الفتوة بلقب بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم بعد فوزه على الوحدة بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي سلباً وذلك في المباراة النهائية للمسابقة التي أقيمت اليوم في ملعب تشرين بدمشق.

وهذا اللقب هو الخامس للفتوة في تاريخه ليضاف إلى لقب بطولة الدوري الذي توج به هذا الموسم للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

وكان الفتوة بلغ المباراة النهائية للمسابقة من بوابة تشرين في الدور نصف النهائي، حيث فاز الفتوة بمباراة الذهاب بأربعة أهداف نظيفة، بينما خسر بهدف لهدفين في الإياب ليصب مجموع نتيجتي مباراتي الذهاب والإياب في مصلحته.

وتأهل الوحدة إلى المباراة النهائية بعد تعادله مع حطين بهدفين لمثلهما في إياب نصف النهائي، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بينهما بالتعادل بهدف لمثله فتأهل الوحدة مستفيداً من أفضلية التسجيل بأرض المنافس.