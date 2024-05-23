تشييع الرئيس رئيسي إلى مثواه الأخير في مدينة مشهد بحضور ملايين الإيرانيين

شيع جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه مدينة مشهد بحضور أكثر من 3 ملايين إيراني، حيث وري الثرى بجوار ضريح الإمام الرضا.

واحتشد ملايين الإيرانيين من أهالي مدن محافظة خراسان منذ الساعات الأولى من مطار مشهد إلى ضريح الإمام الرضا لإلقاء نظرة الوادع على جثمان رئيسي، فيما شارك دبلوماسيون أجانب معتمدون في مشهد ومسؤولون من دول الجوار في مراسم التشييع.

وكانت أقيمت مراسم تشييع للشهيد رئيسي في مدينة بيرجند عاصمة محافظة خراسان الجنوبية التي كانت المحطة الأخيرة من مراسم التشييع التي شملت مدن تبريز وقم وطهران.

واكتظ شارع باسداران في بيرجند بالحشود الغفيرة من الجماهير التي توافدت للمشاركة في مراسم تشييع رئيسي وكذلك الشهيدان مالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية والعميد مهدي موسوي قائد وحدة حماية رئيس الجمهورية.

كما وري جثمان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الثرى في مدينة شهر ري جنوبي طهران بعد مراسم تشييع شعبية أقيمت في ساحة بسيج بمشاركة رئيس الجمهورية بالإنابة محمد مخبر والعديد من المسؤولين.

وأعرب مخبر عن حزنه لفقدان عبد اللهيان معتبرا أن استشهاد هذا الدبلوماسي يمثل خسارة كبرى للجهاز الدبلوماسي للبلاد.

وأقام قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي اليوم مجلس تأبين على روح الرئيس رئيسي ومرافقيه في طهران.