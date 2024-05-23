طلبت أن تكون مطابقة للواقع.. الإدارة الضريبية تذكر المكلفين بموعد انتهاء المهلة الثانية لتقديم بياناتهم

دمشق- تشرين:

ذكرت الإدارة الضريبية بأن المهلة الإضافية الثانية الممنوحة لشريحة من المكلفين لتقديم البيانات الضريبية عن تكاليف عام 2023 تنتهي يوم الخميس 30/أيار /2024.

وأشارت الإدارة في بيان لها اليوم، إلى أن المهلة الإضافية الأولى كانت لمدة/30/ يوماً بموجب قرار وزير المالية رقم /487/ق.و تاريخ 11/اذار/2023، والثانية أيضا لمدة (30 ) بموجب القرار 651/ق.و تاريخ 20 نيسان/2024.

وحسب البيان فإن المهلة ممنوحة للمكلفين المشمولين بأحكام البند/2/ من الفقرة/أ/ من المادة /13/ من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003، والذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية عن تكاليف عام 2023 بتاريخ 31/3/2024 .

وكذلك المتعاملين مع جهات القطاع العام أو المشترك أو التعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحه عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات، والذين كانت تستوفى منهم الضريبة على الدخل بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة، وذلك وفق أحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القانون /60/ لعام 2004 وتعديلاته، والذين أصبحوا بموجب أحكام المادة /30/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023 خاضعين لأحكام الباب الأول من قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، عن العقود والأعمال التي تم الإعلان عنها بعد تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023، والذي هو 1/10/2023، حيث يتوجب عليهم تقديم بيان بنتائج أعمالهم عن الفترة الممتدة من تاريخ 1/10/2023 ولغاية 31/12/2023 بالإضافة إلى نتائج أعمالهم عن الفترة من ذات العام التي لم تكن خاضعة لأحكام القانون /60/ لعام 2004 وتعديلاته.

وأملت الادارة الالتزام بالمهلة المحددة وأن تكون البيانات المقدمة مطابقة للواقع.