بين ما يعنيه الحوار السوري ـ السوري المتوقّع أن يتم إطلاقه في أستانة عاصمة كازاخستان، وبين ما يحدث في الشمال الإفريقي من تبشير هنري ليفي، بما اقتضته احتجاجات العنف في بجاية الجزائر، والقصرين في تونس حالياً.. يكمن العديد من المفردات السياسية في مشروع التدمير والتقسيم الذي لن تستطيع الإدارة الأمريكية... تابع القراءة →