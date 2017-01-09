سياسة
طهران: مستمرون بدعم سورية وندعم محادثات أستانة من دون تدخل خارجي خامنئي: الأعداء يسعون لتدمير وتقسيم دول المنطقة
حذّر قائد الثورة الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي من سعي الأعداء لتقسيم دول المنطقة ومنها إيران وسورية والعراق وليبيا واليمن. وقال خامنئي…
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خميس خلال لقائه وفد رجال الأعمال العراقي: الحكومة مستعدة لتقديم كل التسهيلات لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين
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عضو الجمعية الوطنية الفرنسية تييري مارياني: العدو واحد في سورية وفرنسا وهو الإرهاب وإذا هُزم في سورية فسيكون خبراً ساراً لفرنسا
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تسوية أوضاع 130 شخصاً من الرستن وتلبيسة والمخرم وعدد من أحياء مدينة حمص
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البطريرك لحام: المطران الراحل كبوجي نذر حياته من أجل الدفاع عن قضية فلسطين
اقتصاد
124 تاجراً عراقياً لتعزيز التعاون الاقتصادي الغربي: إقامة مركز تجاري دائم وغرفة تجارة سورية – عراقية من الأولويات
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي خلال استقباله أمس في مبنى الوزارة وفداً تجارياً عراقياً برئاسة جعفر الحمداني رئيس…
ضمن «وقفة وفاء لتكريم جرحى الجيش العربي السوري» في أوبرا دمشق فاديا جبريل: جراحكم ستبقى شاهداً حياً لعظمتكم فأنتم السور المنيع والعماد الأساس لانتصارنا
استهل أبناء وبنات الشهداء حفل «وقفة وفاء لتكريم جرحى الجيش العربي السوري» في أوبرا دمشق، الذي أقامه مشروع «نسمة أمل» ومجلة «جهينة»،…
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«حرفان» فقط يفوّتان على الخـزينة العامة 222 مليون ليرة جمارك حمص تصادر 310.495 أطنان من الحديد والإدارة العامة تطلب «طـي» القضيـة وتسـليم الحديد لأصحـابه
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الاحتفال بعودة الأمان إلى الكسوة والقرى المجاورة لها
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التأهب والاستجابة الصحية في حالات الطوارئ حلقة عمل بين «الصحة» السورية والإيرانية في طهران
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تـرميـم المدارس والمحلات والمنازل المتضررة بسـبب التفجير الإرهابي في جبلة
اسـتثمارات ضعيفة وتواجه عجزاً في التمويل نقيب الصيادلة: الأولوية للاهتمام بالصناعات الدوائية لتأمين حاجة المواطن
يطول الكلام عن المشاريع الاستثمارية بسيطة كانت أم رائدة تلك التي تتبع لنقابةالصيادلة المركزية ونقابة فرع دمشق لكن ما يثير التساؤل هو…
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عيوب في الـدراسة الفنية أبقت المبنى على الهيكل المصالـح العقاريـة في السويداء تعاني ضيـق المكان ومشـروع البناء الجديـد يضيـع في ملاحق العقود
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القطـــاع الســكنـي الأكثـــر تضــرراً مــن الإرهـــــاب مدير عام مؤسسة الإسكان: نقص التمويل و تأمين الأراضي وارتفاع تكلفة المسكن.. أبرز المعوقات
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تنفيذ المخطط التنظيمي للمنطقة الصناعية في صحنايا يصطدم بالمشيدات والمخالفات القائمة المزارعون والفعاليات الشعبية يعترضون على نسب الاقتطاع المرتفعة من أراضيهم لحساب المنشآت الصناعية
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بالتقادم..!!
خريجو هندسة الري والصرف يطالبون بالإنصاف النقابة: نقبلهم باختصاصهم ولا يجوز ممارسة اختصاص آخر
وصلتنا شكوى من خريجي كلية الهندسة المدنية اختصاص ري وصرف يقولون فيها: بدأت معاناتنا عند استحداث اختصاص الري والصرف كجزء من تخصصات…
ثقافة
طلال سليم.. شاعرٌ بأجنحة كناري «يزرعُ وجه الأرض حفنة قمحٍ وناي»
لا وقت للحياد، أيّها القارئ الكريم.أنت في حضرة المطر، فإمّا أن تُصغي إلى زغاريد الطّبيعة، وإما إلى تدفّق موسيقا نبضك، في مجرى…
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رقشٌ على البازلت.. في جمال معنى الشعر ونبله
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كلام في القصة القصيرة جداً.. هل نعاني أزمة موضوعات أم كتّاب؟!
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ثقافة شعبية نهلها من طفولته في أسواق حلب وعمّقها بالاجتهاد فاضل السباعي: الأيديولوجيات تتخالف وتتنافر أمّا ما اشتغلت عليه فهو الشوق إلى الحرية!
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نادى بالعودة إلى الأصول وظلَّ مُتفائلاً بأن خير الفن آتٍ فنان الشعب رفيق سبيعي.. مفردٌ بصيغـة الجمع
كتب و دراسات
آفاق.. إلى أردوغـان: من يركب رأسه تجاه سورية يقع عليه ويكسره!!
يتساءل كثيرون؟ هل يمكن الوثوق بأردوغان؟ وهل صحيح أنه بدأ باستدارة يتخلى فيها عن سياساته تجاه سورية والعراق؟؟ وهل يمكن أن يكون…
زوايا و أعمدة
ما وراء الأخبار.. جرائم إدارة أوباما والدور المأمول لخلفه
قد تكون إدارة أوباما من أسوأ الإدارات التي حكمت الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك لأن هذه الإدارة وعبر سنواتها الثماني الماضية لم تكتف…
رياضة
في الدوري الممتـاز لكرة القدم الاتحاد في الصدارة.. والمجد يحقق نقطته الثالثة
اعتلى فريق الاتحاد بكرة القدم صدارة الدوري الممتاز مؤقتاً بعد فوزه الكبير على ضيفه النواعير، وبرباعية نظيفة سجلها محمد رأفت مهتدي (هاتريك)…
ضمن «وقفة وفاء لتكريم جرحى الجيش العربي السوري» في أوبرا دمشق فاديا جبريل: جراحكم ستبقى شاهداً حياً لعظمتكم فأنتم السور المنيع والعماد الأساس لانتصارنا
استهل أبناء وبنات الشهداء حفل «وقفة وفاء لتكريم جرحى الجيش العربي السوري» في أوبرا دمشق، الذي أقامه مشروع «نسمة أمل» ومجلة «جهينة»،…
لم تثنه ظروف الحرب عن التألق فكان 2016 عامه الأجمل الأولمبياد العلمي السوري.. أرقام فريدة وخطوات غير مسبوقة
بعيون ترنو نحو المستقبل ودّع الأولمبياد العلمي السوري ذلك المشروع الوطني الاستراتيجي الكبير العام 2016 الذي حمل في جعبته باقة واسعة من…
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طريقة مبتكرة في التَّسوُّل.. أطفال يختلقون القصص المأسوية للإيقاع بالمواطنين اختصاصي اجتماعي: في الحرب بعض الآباء استغلوا أطفالهم في التسوّل والمسؤولية تقع على وزارة الشـؤون
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نظرة على حصيلة 2016 المجـتمعية نشاطات وفعاليات لم تتوقف رغم الأعمال الإرهابية
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مع تزامن الأعياد وانتصارات جيشـنا في حلب مواطنون: آمالنا وآلامنا وأفراحنا واحدة.. وأمانينا أن يعمّ السلام في ربوع سورية
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مبادرة ورد.. نشر مفهوم المواطنة ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي
ملفات مهمة ناقشها مجلس الشعب في 2016 السلطتان التشريعية والتنفيـذية تتطلعان في العام 2017 إلى الارتقاء بالمستوى المعيـشي والخدمي للمواطن
شاركت الحكومة السورية في الجلسة الرابعة والعشرين من ختام أعمال الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني في تقييم سنة 2016، والحديث عن…
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معادلة الموازين.. في مداخلات أعضاء المجلس القواعد الذهبية الست لتحسين معيشة المواطن تسير إلى الوراء.. فأين الوعود؟ وأين الأولويات ؟
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المرأة السورية في سنوات الحرب العجاف..معاناة من العنف والإرهاب والجماعات التكفيرية أعضاء مجلس الشعب: شراكة مع الحكومة والمجتمع الأهلي لدعم الأسر المهجرة
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حرب جديدة على حرية التعبير والإعلام يشنها الغرب وبعض العرب لممـارسة التضليل الإعـلامي
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بريد الشكاوى
اشترِ راحتك العاطفية بعيداً عن فيسبوك.. والأهم تجنب زيارة صفحات من «تحسدهم»
خلصت دراسة جديدة إلى أن أخذ استراحة من فيس بوك يمكن أن يعزز الراحة العاطفية والرضا عن الحياة، مع آثار واضحة خاصةً…
الصحيفة PDF
Syria.Millenium
President al-Assad Receives French Delegation Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium
President Bashar al-Assad received on Sunday the 8th of January 2017 a French delegation headed by Member of the French National Assembly…
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Exhibition to Promote Syrian Export Product Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium
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New Batch of Humanitarian Air Bridge Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium
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Weather Conditions Closing Lattakia, Tartous Ports Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium
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Draw Score between Local Football Teams Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium