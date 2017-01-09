آخر تحديث: 2017-01-09 21:52:06

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سياسة

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اقتصاد

  1. المنظور القانوني والتطبيقي للتحكيم التجاري في دورة تدريبية

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  4. الأولوية لمدينة حلب وزير السياحة يحدد هوية الاستثمار السياحي للعام الحالي

  1. عيوب في الـدراسة الفنية أبقت المبنى على الهيكل المصالـح العقاريـة في السويداء تعاني ضيـق المكان ومشـروع البناء الجديـد يضيـع في ملاحق العقود

  2. القطـــاع الســكنـي الأكثـــر تضــرراً مــن الإرهـــــاب مدير عام مؤسسة الإسكان: نقص التمويل و تأمين الأراضي وارتفاع تكلفة المسكن.. أبرز المعوقات

  3. تنفيذ المخطط التنظيمي للمنطقة الصناعية في صحنايا يصطدم بالمشيدات والمخالفات القائمة المزارعون والفعاليات الشعبية يعترضون على نسب الاقتطاع المرتفعة من أراضيهم لحساب المنشآت الصناعية

  4. بالتقادم..!!

  1. سوء تنفيذ الصرف الصحي يغرق الأقبية في صحنايا

  2. القمامة تملأ طرقات وساحات المنطقة الصناعية في طرطوس

  3. ثلاثة عشر يوماً لم تصلهم المياه

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ثقافة

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  2. كلام في القصة القصيرة جداً.. هل نعاني أزمة موضوعات أم كتّاب؟!

  3. ثقافة شعبية نهلها من طفولته في أسواق حلب وعمّقها بالاجتهاد فاضل السباعي: الأيديولوجيات تتخالف وتتنافر أمّا ما اشتغلت عليه فهو الشوق إلى الحرية!

  4. نادى بالعودة إلى الأصول وظلَّ مُتفائلاً بأن خير الفن آتٍ فنان الشعب رفيق سبيعي.. مفردٌ بصيغـة الجمع

كتب و دراسات

  1. انتصارات سورية وحلفائها تغير المشهد الإقليمي والدولي

  2. ماذا بعد الوقف الشامل للأعمال القتالية؟

  3. «الجهاد» تحت سياط «عذاب القبر وجهنم»

  4. ماذا يكمن وراء اتهام رئيسة كوريا الجنوبية؟

زوايا و أعمدة

  1. قوس قزح .. معوقات كهروضوئية

  2. بلا مجاملات .. المواطن المسامح

  3. بلا مجاملات .. شـهادات للتثقيف..!

  4. بصـراحـة .. احـذروا مال الأزمة ..!

رياضة

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  1. طريقة مبتكرة في التَّسوُّل.. أطفال يختلقون القصص المأسوية للإيقاع بالمواطنين اختصاصي اجتماعي: في الحرب بعض الآباء استغلوا أطفالهم في التسوّل والمسؤولية تقع على وزارة الشـؤون

  2. نظرة على حصيلة 2016 المجـتمعية نشاطات وفعاليات لم تتوقف رغم الأعمال الإرهابية

  3. مع تزامن الأعياد وانتصارات جيشـنا في حلب مواطنون: آمالنا وآلامنا وأفراحنا واحدة.. وأمانينا أن يعمّ السلام في ربوع سورية

  4. مبادرة ورد.. نشر مفهوم المواطنة ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

ملفات مهمة ناقشها مجلس الشعب في 2016 السلطتان التشريعية والتنفيـذية تتطلعان في العام 2017 إلى الارتقاء بالمستوى المعيـشي والخدمي للمواطن

شاركت الحكومة السورية في الجلسة الرابعة والعشرين من ختام أعمال الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني في تقييم سنة 2016، والحديث عن…

  1. معادلة الموازين.. في مداخلات أعضاء المجلس القواعد الذهبية الست لتحسين معيشة المواطن تسير إلى الوراء.. فأين الوعود؟ وأين الأولويات ؟

  2. المرأة السورية في سنوات الحرب العجاف..معاناة من العنف والإرهاب والجماعات التكفيرية أعضاء مجلس الشعب: شراكة مع الحكومة والمجتمع الأهلي لدعم الأسر المهجرة

  3. حرب جديدة على حرية التعبير والإعلام يشنها الغرب وبعض العرب لممـارسة التضليل الإعـلامي

  4. بريد الشكاوى

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  2. 91 مليار دولار إيرادات صناعة الألعاب خلال 2016

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الصحيفة PDF

  1. صحيفة تشرين العدد 12827-تاريخ -08-01-2017

  2. صحيفة تشرين العدد 12826-تاريخ -07-01-2017

  3. صحيفة تشرين العدد 12825-تاريخ -04-01-2017

  4. صحيفة تشرين 12824-تاريخ -3-1-2017

Syria.Millenium

  1. Exhibition to Promote Syrian Export Product Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium

  2. New Batch of Humanitarian Air Bridge Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium

  3. Weather Conditions Closing Lattakia, Tartous Ports Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium

  4. Draw Score between Local Football Teams Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium