آخر تحديث: 2017-01-01 10:37:12

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سياسة

  1. مسؤول إيراني: سورية تواجه الإرهابيين منعاً لمخططات التقسيم والتفتيت في المنطقة

  2. بعد أن قطعها تنظيم «داعش» الإرهابي عن حلب بدء عودة المياه من مصدرها الرئيس على الفرات ووصولها إلى محطات التعقيم والضخ في المدينة

  3. بمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية.. منظمة «الوفاء سورية كرامتي.. سوا» تكرّم عدداً من عناصر الجيش العربي السوري بريف دمشق

  4. لمنع ترامب من التقارب مع موسكو إدارة أوباما تستميت لتخريب العلاقات الأمريكية ـ الروسية

اقتصاد

اقتصاد

بانــــورامـــــا اقتصــــــادية لعــــــــــام 2016 عـــام من التــدخــــل الإيجــــابي تحقـق فيـــــه المؤسسات تأثيــــراً قيمتـه 95 مليــــار ليــــرة

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  هي الأقرب في عملها لمشاركة المواطن  في أمور حياته اليومية , والحريصة على حمايتها بموجب القوانين والمراسيم…

  1. «النقــل» تســتثمر الطــاقـــات القصـــوى فـــــي مؤسســــاتها

  2. ..و «السياحة» تطلق برنامــج الجـــودة وترخص العــديـــد مــن المشروعات السياحية

  3. معـاودة الإقراض لذوي الدخل المحدود كانت السمة الأبـرز

  4. إغلاق 220 محلاً ومطعماً في اللاذقية مدير التجارة الداخلية: معوقات كثيرة في العمل وأهمها عدم تجاوب المستهلكين

القطـــاع الســكنـي الأكثـــر تضــرراً مــن الإرهـــــاب مدير عام مؤسسة الإسكان: نقص التمويل و تأمين الأراضي وارتفاع تكلفة المسكن.. أبرز المعوقات

بعيداً عن تطمينات الجهات المعنية بالمسألة الإسكانية التي نجحت حتى تاريخه بإطلاق الوعود التخديرية حيال أزمة ثقيلة تضرب وبقوة القطاع العقاري منذ…

  1. تنفيذ المخطط التنظيمي للمنطقة الصناعية في صحنايا يصطدم بالمشيدات والمخالفات القائمة المزارعون والفعاليات الشعبية يعترضون على نسب الاقتطاع المرتفعة من أراضيهم لحساب المنشآت الصناعية

  2. بالتقادم..!!

  3. دور مؤسسات التدخل الإيجابي في الأزمة غير إيجابي أسعارها مرتفعة ومتفاوتة وبعض صالاتها مازال مؤجراً

  4. المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية لـ«تشرين»: رؤية جديدة لزيادة الطاقات الإنتاجية والاستفادة من الإمكانات المتوافرة .. إعادة تشغـيل الشركات المتوقفة بتغير نشاطها الإنتاجـي

  1. أهالي حي المنـارة يعانون من باعة الربطات الشامي: سنسيّر دورية فوراً ونضع حداً للمخالفين والمتلاعبين ببيع الخبز

  2. نقص بعض الأدوية في درعـا د. كيوان: تم إبلاغ الجهات المعنية لتأمين الأدوية

  3. فوضى وازدحام ومحسوبيات في مســتودع توزيع كتب التعليم المفتوح

  4. المخلفات الطبية تملأ عيادات طب الأسنان وعميد الكلية ينفي

ثقافة

  1. رقشٌ على البازلت .. في تطوّر جماليات القصيدة والصورة الفنيّة

  2. الشعراء بين التعلّق بالماضي والقطيعة معه

  3. علي سليم الخالد.. هاجس البحث التقاني الدائم

  4. أيقونة الطفولة وقوس قزح الذاكرة.. المعرفة بالنسبة إليها عبء.. وإصدار كتاب جيد أفضل من عشرة سيئة لجينة الأصيل: أقـولها بكل فخر.. أنا رسامة كتب أطفال

كتب و دراسات

  1. البروبوغندا الغـربية بين الإسلاموييـن السيئيـن و«الجيـدين» !

  2. «الشرق الأوسط الكبير».. فكــرة صهيونيـــة انعكسـت علــى قضيـة فلسطيـــن والمنطقـــة

  3. آفاق.. قداس سـوري

  4. آفاق.. صباح المغفرة

زوايا و أعمدة

  1. قوس قزح.. توقيت وزارة السياحة الغرينيتشي!!

  2. بلا مجاملات.. 2016.. وداعاً

  3. نافذة للمحرر.. المواطنون.. وأزمات النقل الداخلي

  4. قوس قزح.. النحـوي والدبس

رياضة

  1. الجولان والطليعة أول المتأهلين للدرجة الأولى في بطولة الصالات في كرة القدم

  2. الطليعة بطل شباب محافظة حماة بكرة القدم

  3. ميسي يفوز بجائزة أفضل صانع ألعاب في العالم لعام 2016

  4. قطبا مدريد يتحدان في ملعـب واحد

من صفحاتهم

ريما ضوا من الجدير القول إن المجتمع الدولي لم يعد يستخدم سياسة الكيل بمكيالين فقط، لكنه صار صامتا بل نائياً بنفسه عن…

  1. الصين تحظر تجارة العاج المحلية مع العام الجديد

  2. لـون العيـن يرتبط باحتمالية الإصـابة بمـرض معين

  3. كاميرات جديدة لمكافحة أمراض العين المرتبطة بالسكر

  4. فقر الدم سبب لفقدان السمع!

مع تزامن الأعياد وانتصارات جيشـنا في حلب مواطنون: آمالنا وآلامنا وأفراحنا واحدة.. وأمانينا أن يعمّ السلام في ربوع سورية

وسط مشاعر الأمل، وبمناسبة أعياد الميلاد المجيد وعيد رأس السنة الميلادية رفعت الصلوات والأدعية التي تكللت بإضاءة شجرة الميلاد في جميع المحافظات…

  1. مبادرة ورد.. نشر مفهوم المواطنة ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

  2. جمعية رعاية المكفوفين في اللاذقية.. افتقار للدعم الحكـومي ومطـالبة بإنشـاء معهد للمكفوفين

  3. «جينا نعايدكم» حملة لرسم الفرح على وجـوه الأطفال ذوي الإعاقة

  4. في عيد الميلاد المجيد يتجسد الفرح أجواء من المحبة وإضاءة شموع النصـر في السويداء

  1. المرأة السورية في سنوات الحرب العجاف..معاناة من العنف والإرهاب والجماعات التكفيرية أعضاء مجلس الشعب: شراكة مع الحكومة والمجتمع الأهلي لدعم الأسر المهجرة

  2. حرب جديدة على حرية التعبير والإعلام يشنها الغرب وبعض العرب لممـارسة التضليل الإعـلامي

  3. بريد الشكاوى

  4. حوار ونقاش .. الرائدة في إعمار سورية

  1. روبوت فيلم «أفاتار» يتحول إلى حقيقة!

  2. 91 مليار دولار إيرادات صناعة الألعاب خلال 2016

  3. طلبات الرقابة الأمنية على مستخدمي الشبكات الاجتماعية ازدادت 27% في 2016

  4. مكنسة روبوتية تستجيب للأوامـر الصوتية

الصحيفة PDF

  1. صحيفة تشرين 12821-تاريخ -31-12-2016

  2. صحيفة تشرين 12820-تاريخ -29-12-2016

  3. صحيفة تشرين العدد 12819-تاريخ -28-12-2016

  4. صحيفة تشرين العدد12818-تاريخ -27-12-2016

Syria.Millenium

  1. Preparations for Upcoming Talks on Crisis in Syria Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium

  2. Temperature below Average, Heavy Rain Expected in Coastal Area Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium

  3. Using All Available Resources to Address Shortfall of Water Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium

  4. ISIS Cuts off Main Source of Water for Aleppo Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium