سياسة
خميس خلال لقائه وفد نقابة الفنانين: الحكومة حريصة على تقديم الدعم والتسهيلات لتطوير واقع الحركة الثقافية والفنية
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال لقائه أمس وفد نقابة الفنانين برئاسة الفنان زهير رمضان أهمية عمل الحركة الفنية على…
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اجتماع لمناقشة نتائج عمل لجان المصالحة في الغوطة الشرقية محافظ ريف دمشق: عمليات المصالحة مستمرة وجاهزون لإعادة الخدمات إلى بلدات وقرى الغوطة
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قضايا الفساد تهدّد مستقبل نتنياهو
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التجمع العربي والإسلامي في مصر: صمود الشعب السوري وجيشه وقيادته دحر المؤامرات وأحبطها
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اعتقال إرهابي شديد الخطورة في الشيشان على صلة بتنظيم «داعش»
اقتصاد
التصنيف الجديد للمنشآت السياحية يثير جدلاً 40٪ ارتفاع الأسعار.. صدمة كبيرة أصابت المواطن قبل أصحاب المطاعم
آثرت وزارة السياحة توديع عام 2016 واستقبال العام الجديد بإصدراها التصنيف الجديد للمنشآت السياحية الذي شكل صدمة كبيرة للمواطنين ولأصحاب المنشآت السياحية…
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10 آلاف طن من الحمضيات صادرات القرية الروسية – السورية
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توطين العمالة في المخابز يزيد من الإنتاجية
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اتصالات السويداء تطالب بديون قيمتها 051 مليون ليرة
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بعد خمس سنوات من الانقطاع..المجلس الأعلى للاسـتثمار يقيّم العملية الاستثمارية خلال السنوات السابقة خميس: نعمل على وضع خريطة استثمارية تخدم القطاعين العام والخاص وتأمين بيئة تشريعية مشجعة
مجلس محافظة حلب ناقش عودة الأهالي إلى الأحياء الشـرقية خطط لإعادة الإعمار تلائم الواقع السكني
حزمة من القضايا الخدمية والمعيشية خاصة ما يتعلق بإعادة الإعمار وإعادة نسغ الحياة إلى الأحياء المطهرة من الإرهاب كانت محور الجلسة الأولى…
ألبان دمشق تنهض من كبوتهـا وتعود للسوق فساد إدارات سابقـة أوقعها في العجز المالي وتراكم الديون
لفترة ليست ببعيدة كان المستهلك يبحث ويجري إلى منافذ البيع لاقتناء سمنة الغوطة وزبدة الغوطة، تلك العلامة التجارية التي استطاعت أن تترك…
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ليست الأولى
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تقرير تفتيشي يكشف تجاوزات ومخالفات في نقابة أطباء دمشق أبرزها عقد استثمار مشفى المنار دعوة للحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق المخالفين وتحريك الدعوى بحق المستثمر
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اسـتثمارات ضعيفة وتواجه عجزاً في التمويل نقيب الصيادلة: الأولوية للاهتمام بالصناعات الدوائية لتأمين حاجة المواطن
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عيوب في الـدراسة الفنية أبقت المبنى على الهيكل المصالـح العقاريـة في السويداء تعاني ضيـق المكان ومشـروع البناء الجديـد يضيـع في ملاحق العقود
النقل الداخلي في حماة.. كميات الوقود قليلة والحافلات فوضوية
حافلات صغيرة سعتها محدودة تُحشر بعشرات الركاب تجوب شوارع حماة بحالة فوضوية لافتة فكل سائق يعمل على هواه والخطوط غير ثابتة والرقابة…
ثقافة
مبـادرات أوروبية لحماية الممتلكات الثقافية مدير عام اليونسكو: ضرورة تقديم كل أشكال الدعم من أجل إعادة تأهيل حـلب
من أجل مناقشة إجراءات التعاون، وتنظيم وتطوير الإطار العالمي لحماية الممتلكات الثقافية ومنع السرقة والتنقيب والاتجار غير المشروع بالمنتجات الثقافية، نظمت الرئاسة…
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النص المسرحي «آدم وحواء».. عودةٌ إلى أسئلة البدايات الشائكة!
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الشاعر نظمي عبد العزيز.. ثلاثة آلاف قصيدة لحّنها أكثر من ثلاثين ملحناً وغنّاها مئة مطرب ومطربة
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هاجسي إنسانيٌّ.. وعالمي هو الإبداع الفنان التشكيلي فيصل إبراهيم: لست خادماً للحس البصري والحرية معبدي الوحيد نحو الفن
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مجموعة «عودة العنقاء» لفهد حلاوة .. أملٌ جديد بالقصة القصيرة جداً
كتب و دراسات
ماذا في الطريق إلى أستانة؟
من باب الأمنيات والأحلام يراهن أتباع معسكر العدوان على خلط الأوراق في حديثهم عن «التقارب الروسي- التركي على حساب الدور السوري والإيراني»…
زوايا و أعمدة
ما وراء الأخبار.. منظومة العدوان.. ومحاولات الاصطياد في المياه العكرة
خيوط وثيقة تربط بين اغتيال السفير الروسي في أنقرة قبيل الاجتماع الروسي ـ الإيراني ـ التركي في موسكو قبل أسابيع، وبين حملة…
رياضة
4 انتصارات و3 تعادلات و 10 أهداف في الأسبوع الرابع من ذهاب الدوري الكروي
أسدل الستار على منافسات الأسبوع الرابع من ذهاب الدوري الممتاز ووحدها مباراة الجيش والجزيرة تأجلت اتحاديا إلى 13 شباط القادم بسبب مشاركة…
من صفحاتهم
أيمن زيدان غبار القذائف لن يحجب شمس سيدة المدن.. وألسنة اللهب الغادر ستنير جباه الرجال.. باقون هنا.. ودمشق لن تغادرنا أيها القتلة.…
بارقـة أمـل تلـمع في سماء مــرضى السرطان أربـــع بـــــراءات اختــــراعات جديــدة تثبت إبـــداع الســـوريين وتفــــوقهم العلـــــمي
لم يثبت السوريون خلال سنوات الحرب قوة إرادتهم على الصمود وتجاوز التحديات فحسب، بل أثبتوا أيضاً قدرتهم وتفوقهم وإبداعهم العلمي ليقولوا للعالم:…
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أزمــــــات الكهـــرباء والمـــاء والغـــاز والمـــازوت… حديـــث الســوريين اليــــومي اختصاصيــــة اجتماعيـــة: البعض اســـتطاع التــرويح عن نفســه في نشــر النكات وآخرون سـيطر عليهم اليـأس والإحبـاط
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النباتات تمنحنا أسرارها العلاجية مفرج: القيم الطبية العشبية لا يمكن اختزالها بلائحة مكوناتها الفعالة
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للتأكيد على تمسك السوريين بإرادة الحياة.. يوم لنشر الفرح في دار الرعاية الاجتماعية
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لم تثنه ظروف الحرب عن التألق فكان 2016 عامه الأجمل الأولمبياد العلمي السوري.. أرقام فريدة وخطوات غير مسبوقة
ملفات مهمة ناقشها مجلس الشعب في 2016 السلطتان التشريعية والتنفيـذية تتطلعان في العام 2017 إلى الارتقاء بالمستوى المعيـشي والخدمي للمواطن
شاركت الحكومة السورية في الجلسة الرابعة والعشرين من ختام أعمال الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني في تقييم سنة 2016، والحديث عن…
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معادلة الموازين.. في مداخلات أعضاء المجلس القواعد الذهبية الست لتحسين معيشة المواطن تسير إلى الوراء.. فأين الوعود؟ وأين الأولويات ؟
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المرأة السورية في سنوات الحرب العجاف..معاناة من العنف والإرهاب والجماعات التكفيرية أعضاء مجلس الشعب: شراكة مع الحكومة والمجتمع الأهلي لدعم الأسر المهجرة
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حرب جديدة على حرية التعبير والإعلام يشنها الغرب وبعض العرب لممـارسة التضليل الإعـلامي
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أفكار رقمية منصات عمل… في فرق صحفية افتراضية
• كيف نستطيع الوصول إلى منصات عمل صحفية مشتركة؟ • هل نحن مؤهلون لاستثمار المجموعات الافتراضية إعلامياً؟ • ما حاجتنا لمجموعات العمل…
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Syria.Millenium
Lack of Assistance to Aleppo Civilians from UN Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium
Russian Defense Ministry said that the international humanitarian organizations did not provide any real assistance to Aleppo residents though the city has…
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New WFP Aid Shipment Via Air Bridge Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium
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Army Thwarts Nusra Terrorists’ Attack Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium
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Government Keen on Development of Cultural and Artistic Movement Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium
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Achievements by Syrian Riders at al-Shiraa International Horse Show