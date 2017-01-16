ما تشهده الساحة السورية حالياً من صليات إرهابٍ متباينة شكلاً وحجماً وموحدةً مضموناً من حيث الدور والهدف والغاية، ما هو إلا إفلاس إرهابي جبان من نوع جديد، فرضته التطورات التي تعيشها سورية وانتصاراتها المذهلة على أجندات المتآمرين كلها، وإسقاط أهدافهم ومشروعاتهم العدوانية التي عملوا على تحقيقها باستثمار الإرهاب طوال السنوات... تابع القراءة →