آخر تحديث: 2017-01-16 22:09:54

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سياسة

  1. اجتماع لمناقشة نتائج عمل لجان المصالحة في الغوطة الشرقية محافظ ريف دمشق: عمليات المصالحة مستمرة وجاهزون لإعادة الخدمات إلى بلدات وقرى الغوطة

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اقتصاد

أهم الأخبار

التصنيف الجديد للمنشآت السياحية يثير جدلاً 40٪ ارتفاع الأسعار.. صدمة كبيرة أصابت المواطن قبل أصحاب المطاعم

آثرت وزارة السياحة توديع عام 2016 واستقبال العام الجديد بإصدراها التصنيف الجديد للمنشآت السياحية الذي شكل صدمة كبيرة للمواطنين ولأصحاب المنشآت السياحية…

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  4. بعد خمس سنوات من الانقطاع..المجلس الأعلى للاسـتثمار يقيّم العملية الاستثمارية خلال السنوات السابقة خميس: نعمل على وضع خريطة استثمارية تخدم القطاعين العام والخاص وتأمين بيئة تشريعية مشجعة

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  3. اسـتثمارات ضعيفة وتواجه عجزاً في التمويل نقيب الصيادلة: الأولوية للاهتمام بالصناعات الدوائية لتأمين حاجة المواطن

  4. عيوب في الـدراسة الفنية أبقت المبنى على الهيكل المصالـح العقاريـة في السويداء تعاني ضيـق المكان ومشـروع البناء الجديـد يضيـع في ملاحق العقود

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  4. مياه تُهدر من دون أن يرف جفن للبعض

ثقافة

ثقافة

مبـادرات أوروبية لحماية الممتلكات الثقافية مدير عام اليونسكو: ضرورة تقديم كل أشكال الدعم من أجل إعادة تأهيل حـلب

من أجل مناقشة إجراءات التعاون، وتنظيم وتطوير الإطار العالمي لحماية الممتلكات الثقافية ومنع  السرقة والتنقيب والاتجار غير المشروع بالمنتجات الثقافية، نظمت الرئاسة…

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كتب و دراسات

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  4. آفاق.. حق الأمل

زوايا و أعمدة

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رياضة

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من صفحاتهم

أيمن زيدان غبار القذائف لن يحجب شمس سيدة المدن.. وألسنة اللهب الغادر ستنير جباه الرجال.. باقون هنا.. ودمشق لن تغادرنا أيها القتلة.…

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  4. لوحات إعلانية لتحذير المدخنين في السويد

بارقـة أمـل تلـمع في سماء مــرضى السرطان أربـــع بـــــراءات اختــــراعات جديــدة تثبت إبـــداع الســـوريين وتفــــوقهم العلـــــمي

لم يثبت السوريون خلال سنوات الحرب قوة إرادتهم على الصمود وتجاوز التحديات فحسب، بل أثبتوا أيضاً قدرتهم وتفوقهم وإبداعهم العلمي ليقولوا للعالم:…

  1. أزمــــــات الكهـــرباء والمـــاء والغـــاز والمـــازوت… حديـــث الســوريين اليــــومي اختصاصيــــة اجتماعيـــة: البعض اســـتطاع التــرويح عن نفســه في نشــر النكات وآخرون سـيطر عليهم اليـأس والإحبـاط

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  4. لم تثنه ظروف الحرب عن التألق فكان 2016 عامه الأجمل الأولمبياد العلمي السوري.. أرقام فريدة وخطوات غير مسبوقة

ملفات مهمة ناقشها مجلس الشعب في 2016 السلطتان التشريعية والتنفيـذية تتطلعان في العام 2017 إلى الارتقاء بالمستوى المعيـشي والخدمي للمواطن

شاركت الحكومة السورية في الجلسة الرابعة والعشرين من ختام أعمال الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني في تقييم سنة 2016، والحديث عن…

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  2. المرأة السورية في سنوات الحرب العجاف..معاناة من العنف والإرهاب والجماعات التكفيرية أعضاء مجلس الشعب: شراكة مع الحكومة والمجتمع الأهلي لدعم الأسر المهجرة

  3. حرب جديدة على حرية التعبير والإعلام يشنها الغرب وبعض العرب لممـارسة التضليل الإعـلامي

  4. بريد الشكاوى

  1. أعلنت عن «مشروع الصحافة» لتعزيز علاقتها مع وسائل الإعلام

  2. «واتس اب» تختبر إضافات البحث وإرسـال الصـور المتحركة

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  4. أعلنت عن «مشروع الصحافة» لتعزيز علاقتها مع وسائل الإعلام «فيسبوك» تتطلع لتطوير منصة تخاطب تخاطرية بين المستخدمين

الصحيفة PDF

  1. صحيفة تشرين العدد 12833-تاريخ -15-01-2017

  2. صحيفة تشرين العدد 12832-تاريخ -14-01-2017

  3. صحيفة تشرين العدد 12831-تاريخ -12-01-2017

  4. صحيفة تشرين العدد 12830-تاريخ -11-01-2017

Syria.Millenium

  1. New WFP Aid Shipment Via Air Bridge Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium

  2. Army Thwarts Nusra Terrorists’ Attack Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium

  3. Government Keen on Development of Cultural and Artistic Movement Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium

  4. Achievements by Syrian Riders at al-Shiraa International Horse Show