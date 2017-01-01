ما أعلنته قيادة الجيش العربي السوري ومعها الحلفاء، يأتي مفتاح ختام العام الذي مضى، مؤكداً في جوانب نقاطه، الوقف الشامل للأعمال القتالية في سورية، باستثناء تنظيمي «داعش» و«النصرة» الإرهابيين ومن يدور في فلكهما من تنظيمات تحمل العقيدة التكفيرية ذاتها، ومن ثمّ من لم ولن ينضم لمعطيات الوقف هو إرهابي التصنيف،... تابع القراءة →