سياسة
«الخارجية» الروسية: إدارة أوباما لا تترك فرصة إلا وتنتهزها في محاولة لتخريب العلاقات بين موسكو وواشنطن
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس أن التصريحات التي تزعم أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب هو «مرشح روسيا»…
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مسؤول إيراني: سورية تواجه الإرهابيين منعاً لمخططات التقسيم والتفتيت في المنطقة
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بعد أن قطعها تنظيم «داعش» الإرهابي عن حلب بدء عودة المياه من مصدرها الرئيس على الفرات ووصولها إلى محطات التعقيم والضخ في المدينة
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بمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية.. منظمة «الوفاء سورية كرامتي.. سوا» تكرّم عدداً من عناصر الجيش العربي السوري بريف دمشق
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لمنع ترامب من التقارب مع موسكو إدارة أوباما تستميت لتخريب العلاقات الأمريكية ـ الروسية
اقتصاد
بانــــورامـــــا اقتصــــــادية لعــــــــــام 2016 عـــام من التــدخــــل الإيجــــابي تحقـق فيـــــه المؤسسات تأثيــــراً قيمتـه 95 مليــــار ليــــرة
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي الأقرب في عملها لمشاركة المواطن في أمور حياته اليومية , والحريصة على حمايتها بموجب القوانين والمراسيم…
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«النقــل» تســتثمر الطــاقـــات القصـــوى فـــــي مؤسســــاتها
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..و «السياحة» تطلق برنامــج الجـــودة وترخص العــديـــد مــن المشروعات السياحية
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معـاودة الإقراض لذوي الدخل المحدود كانت السمة الأبـرز
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إغلاق 220 محلاً ومطعماً في اللاذقية مدير التجارة الداخلية: معوقات كثيرة في العمل وأهمها عدم تجاوب المستهلكين
تمنيــــــــات مشـــــــفوعة بالرجـــــاء في عهـــــــدة العــــــام الجــــــــديــــد مواطنـون: النـصـــــر عــــلى الإرهــــــاب عــيــدنا وســـــتبقى ســوريــة مــوئل الحضـــارة والأمــــان
احتفلت الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد عيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام والكل رفع الأكف إلى السماء متمنين أن يكون العام…
القطـــاع الســكنـي الأكثـــر تضــرراً مــن الإرهـــــاب مدير عام مؤسسة الإسكان: نقص التمويل و تأمين الأراضي وارتفاع تكلفة المسكن.. أبرز المعوقات
بعيداً عن تطمينات الجهات المعنية بالمسألة الإسكانية التي نجحت حتى تاريخه بإطلاق الوعود التخديرية حيال أزمة ثقيلة تضرب وبقوة القطاع العقاري منذ…
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تنفيذ المخطط التنظيمي للمنطقة الصناعية في صحنايا يصطدم بالمشيدات والمخالفات القائمة المزارعون والفعاليات الشعبية يعترضون على نسب الاقتطاع المرتفعة من أراضيهم لحساب المنشآت الصناعية
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بالتقادم..!!
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دور مؤسسات التدخل الإيجابي في الأزمة غير إيجابي أسعارها مرتفعة ومتفاوتة وبعض صالاتها مازال مؤجراً
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المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية لـ«تشرين»: رؤية جديدة لزيادة الطاقات الإنتاجية والاستفادة من الإمكانات المتوافرة .. إعادة تشغـيل الشركات المتوقفة بتغير نشاطها الإنتاجـي
أربع دقائق في عيادة الطبيب بـ 4000 ليرة تفاوت في المعاينات والأجور.. والمواطن يدفع الضريبة
قد لا نأتي بجديد إذا تحدثنا عن الواقع الراهن وهموم المواطنين الحياتية بسبب غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف المستلزمات الأساسية التي تدخل في…
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أهالي حي المنـارة يعانون من باعة الربطات الشامي: سنسيّر دورية فوراً ونضع حداً للمخالفين والمتلاعبين ببيع الخبز
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نقص بعض الأدوية في درعـا د. كيوان: تم إبلاغ الجهات المعنية لتأمين الأدوية
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فوضى وازدحام ومحسوبيات في مســتودع توزيع كتب التعليم المفتوح
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المخلفات الطبية تملأ عيادات طب الأسنان وعميد الكلية ينفي
ثقافة
الحصاد الثقافي في حمص على إذاعة «زنوبيا».. إعادة الحياة لصالات المسرح.. وفتح الأبواب للجمعيـات الأهلية
ضمن حلقة من الحلقات الأخيرة في نهاية العام لبرنامج «اللقاء المفتوح» الذي يعدّه ويقدمه الزميل «خالد الطالب»، ويخرجه «طلحة مهرات»، على أثير…
كتب و دراسات
قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان الإسرائيلي .. هل ينــذر بخبو الكيــان الصهيوني؟
اتخذ مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي 23 كانون الثاني قراراً يدين الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأغلبية ساحقة. (14 دولة…
زوايا و أعمدة
نافذة للمحرر.. تغريـــــدة وطــــــــــن..
نبدأ عامنا الجديد بابتسامة ننزعها من قلب الألم والأحزان, وبأمان وأحلام نزرعها في أرواحنا بأننا ماضون رغم المعاناة. ودعنا عاماً كان صعباً,…
رياضة
في ختام الجولة الثانية من الدوري الممتاز في كرة القدم.. النواعير في مواجهة صعبة أمام الجيش
تختتم اليوم منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز في كرة القدم بلقاء وحيد يجمع حامل اللقب الجيش والنواعير في ملعب حماة البلدي…
من صفحاتهم
ريما ضوا من الجدير القول إن المجتمع الدولي لم يعد يستخدم سياسة الكيل بمكيالين فقط، لكنه صار صامتا بل نائياً بنفسه عن…
مع تزامن الأعياد وانتصارات جيشـنا في حلب مواطنون: آمالنا وآلامنا وأفراحنا واحدة.. وأمانينا أن يعمّ السلام في ربوع سورية
وسط مشاعر الأمل، وبمناسبة أعياد الميلاد المجيد وعيد رأس السنة الميلادية رفعت الصلوات والأدعية التي تكللت بإضاءة شجرة الميلاد في جميع المحافظات…
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مبادرة ورد.. نشر مفهوم المواطنة ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي
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جمعية رعاية المكفوفين في اللاذقية.. افتقار للدعم الحكـومي ومطـالبة بإنشـاء معهد للمكفوفين
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«جينا نعايدكم» حملة لرسم الفرح على وجـوه الأطفال ذوي الإعاقة
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في عيد الميلاد المجيد يتجسد الفرح أجواء من المحبة وإضاءة شموع النصـر في السويداء
معادلة الموازين.. في مداخلات أعضاء المجلس القواعد الذهبية الست لتحسين معيشة المواطن تسير إلى الوراء.. فأين الوعود؟ وأين الأولويات ؟
قبل ستة أشهر… قالوا في مجلس الشعب: إن توفير متطلبات العيش الكريم للمواطن يتحقق من خلال أولا: تأمين الموارد وثانياً: دراسة الأجور…
اشترِ راحتك العاطفية بعيداً عن فيسبوك.. والأهم تجنب زيارة صفحات من «تحسدهم»
خلصت دراسة جديدة إلى أن أخذ استراحة من فيس بوك يمكن أن يعزز الراحة العاطفية والرضا عن الحياة، مع آثار واضحة خاصةً…
الصحيفة PDF
Syria.Millenium
President al-Assad: EU officials have to recognize that solution in Syria would be only through Syrian people Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium
President Bashar al-Assad received on Thursday the 29th of December 2016 a joint delegation comprising MPs from the European Parliament and the…
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Preparations for Upcoming Talks on Crisis in Syria Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium
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Temperature below Average, Heavy Rain Expected in Coastal Area Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium
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Using All Available Resources to Address Shortfall of Water Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium
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ISIS Cuts off Main Source of Water for Aleppo Tishreen Newspaper, English Website Syria Millennium