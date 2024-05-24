صيانة الأجزاء المتهدمة من أقنية ري سدّ عابدين في درعا

درعا – وليد الزعبي:

يتواصل العمل على ري المحاصيل الصيفة، ولا سيما الخضراوات بكافة أنواعها التي تتغذى من شبكات الري الحكومية في درعا، هذا ما أوضحه مدير الموارد المائية في المحافظة أحمد محسن، الذي لفت إلى أن ذلك يأتي بعد انتهاء الري التكميلي لمحصول القمح الاستراتيجي ومحصول الشعير.

مدير الموارد أشار إلى أنه تم العمل في سبيل ذلك على تعزيل وصيانة عدد من أقنية الري الحكومية المتضررة التي تروي الأراضي الزراعية المقررة ضمن الخطة الإنتاجية الزراعية، وقد انتهت الكوادر الفنية في المديرية مؤخراً من إجراء عملية صيانة أجزاء من القناة البيتونية المتهدمة في شبكة ري سد عابدين بالريف الغربي من المحافظة، حيث جرى استبدالها بقساطل أنبوبية للتمكين من إيصال مياه الري للأراضي الزراعية.

تجدر الإشارة وفقاً لمدير الموارد أنه تنطلق من سد عابدين قناة رئيسية باتجاه أراضي بلدة بيت آره وتروي مساحة ٢٢٥ هكتاراً من الأراضي الزراعية، فيما هناك فرع ثان للقناة يتجه نحو بلدة كويا وهو مستثمر يروي ٣٢٥ هكتاراً من السد نفسه المذكور الذي شهد في موسم الشتاء الفائت مخزوناً جيداً من المياه.