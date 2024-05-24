وزير التجارة الداخلية يشدد من حماة على التنظيم وتوخي الدقة في استلام القمح

حماة- تشرين:

شدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، على احترام الفلاحين والمساواة بينهم في استلام الاقماح، وتنظيم الدور دون محاباة لأحد أو تقصير مع أحد، وتوخي الدقة في تقييم الدرجات والتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة.

وأكد الوزير علي، خلال تفقده مركز استلام الحبوب والمطحنة في سلحب ومركز استلام الحبوب في جب رملة بريف حماة، على تقديم كافة التسهيلات والتعاون بكل الامكانيات المتوفرة لانجاح استلام كل حبة قمح.