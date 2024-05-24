حافلات لنقل الطلاب والمراقبين مجاناً في دير عطية

ريف دمشق – علام العبد:

في مبادرة إنسانية وخيرية متميزة قررت إحدى شركات النقل ومجموعة من أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء في مدينة دير عطية بالتعاون مع شركة للنقل الجماعي، نقل طلاب الشهادتين الثانوية العامة والثالث الإعدادي والمراقبين، من مدينة دير عطية إلى مدينة النبك مركز المنطقة لتقديم الامتحانات للدورة ٢٠٢٤.

وقال مدير شركة حافلات نقل الطلاب حسين الزحيلي: إن هذه المبادرة تأتي بهدف التخفيف عن كاهل الأسرة السورية في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها بلادنا، وما صاحبها من تأثيرات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لفئات عريضة من المواطنين، وانطلاقاً من مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي الذي بات ضرورياً إنعاشه.

وبيّن الزحيلي في تصريح لـ”تشرين” أن عدد المشمولين بالمبادرة الإنسانية (٣٥٠) طالباً وطالبة من الشهادتين الثانوية والإعدادية و(٢٠٠) مراقب ومراقبة، وقدر الزحيلي تكلفة أجرة النقل لكل طالب ومراقب خلال أيام الامتحان ٦٠ ألف ليرة سورية.

هذا وقد قوبلت مبادرة نقل الطلاب والمراقبين لمؤسساتهم التعليمية أيام الامتحان، بترحاب وتجاوب كبيرين من طرف أولياء أمور الطلاب، ليس فقط في دير عطية، وإنما أيضاً في مختلف مدن القلمون، حيث الهدف من هذه المبادرة الإنسانية هو مساعدة التلاميذ من أجل التركيز في الامتحانات، حيث تطوعت مجموعة من أهل الخير لنقل الطلاب إلى مراكز الامتحان بالمجان.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتطوع فيها العديد من أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء لنقل الطلاب مجاناً، فقد سبق لمبادرة (من خيرالله وخيركم) تنظيم العملية نفسها خلال السنوات الماضية بالتنسيق مع مؤسس المبادرة الفقيد إبراهيم عاصي.

وقد أشاد عدد من الطلاب والمواطنين بهذه المبادرة الحسنة التي تعكس في جوهرها روح التضامن والإحسان لدى عدد من أهل الخير في دير عطية الذين اختاروا مساعدة هؤلاء الطلاب من أجل التركيز في الامتحانات.