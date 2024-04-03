«الزراعة»: محصولا الثوم والبصل لهما جدوى اقتصادية وأسعارهما مقبولة.. وإحصائيات جديدة حول أكبر الدول المنتجة

تشرين- يسرى المصري:

كشفت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن محصولي الثوم والبصل لهما جدوى اقتصادية وأسعارهما مقبولة، ويقوم الأهالي بادخارهما كمؤونة، وبالتالي عليهما طلب كبير في الأسواق.

وكانت الوزارة قد أضافت محصولي البصل والثوم إلى خطة الموسم الجديد 2024 لكونهما محصولين أساسيين وللحاجة الفعلية لهما.

وعلى الرغم من الأزمة العالمية التي طالت العديد من المواد الغذائية على المستوى العالمي، من جراء الحروب وتعطل سلاسل التوريد وجائحة كورونا، فقد أثبت البصل أنه من المواد الأساسية على المائدة مهما اختلفت الثقافات محققاً حضوراً ملموساً، ويعد البصل من أقدم النباتات المزروعة في العالم، ومن المحتمل أنها كانت معروفة في الهند والصين والشرق الأوسط قبل التاريخ المسجل، واعتبر المصريون القدماء المصباح الكروي رمزاً للكون، كما تم تشبيه المجالات المتحدة المركز للكون الأرسطي بالبصلة.

على الصعيد العالمي نشرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إحصائيات جديدة حول البصل وأكبر الدول المنتجة له ووفق إحصائيات قاعدة البيانات الخاصة بمنظمة الأغذية التي تنشر بشكل دوري وتم التعرف على أكبر منتجي ومصدّري البصل بالعالم من بينهم دولتان عربيتان.

البصل لا غنى عنه في الثقافات الغذائية العالمية، حيث يعد البصل من المحاصيل الأساسية للشعوب لارتباطه بفوائد صحية، خاصة في شهر رمضان الفضيل، إضافة إلى الفوائد الاقتصادية، كما أنه من بين أساسيات الثقافات الغذائية في العالم.

1- الدول الأكثر إنتاجاً للبصل في العالم:

تشير قاعدة بيانات منظمة (فاو) إلى أن عام 2022 هو أحدث الأعوام التي شملتها إحصائيات إنتاج البصل، والمثير للانتباه أن المنظمة لم تذكر البصل منفرداً في قائمة الأكثر إنتاجاً عالمياً، لكنه جاء مقترناً مع الكراث من دون ذكر الأسباب وفقاً لما يلي:

الهند 131.7 مليون طن.

الصين 24.60 مليون طن.

مصر 3.66 ملايين طن.

الولايات المتحدة 2.91 مليون طن.

بنغلاديش 2.51 مليون طن.

تركيا 2.35 مليون طن.

باكستان مليونا طن.

إندونيسيا 1.98 مليون طن.

إيران 1.9 مليون طن.

الجزائر 1.76 مليون طن.

***داخلي*** الدول الأكثر إنتاجاً للبصل في العالم (مليون طن)

وفيما يلي ترتيب أكثر مناطق العالم إنتاجاً للبصل والكراث عام 2022:

آسيا 69.1%.

إفريقيا 13.5%.

أوروبا 8.6%.

الأميركتان 8.5%.

أوقيانوسيا (أستراليا وميلانيزيا وميكرونيسيا وبولنيزيا) 0.3%.

ترتيب أكثر مناطق العالم إنتاجاً للبصل والكراث عام 2022:

2- الدول الأكثر تصديراً للبصل في العالم:

أما فيما يتعلق بأكثر الدول تصديراً للبصل عام 2022 فقد وردت قائمة تفصيلية بموقع “وورلد إنتغريتد تريد سوليوشن” (الحلول العالمية المتكاملة للتجارة) وهو أداة تابعة للبنك الدولي تستهدف جمع إحصائيات وتعريفات تجارية بالتعاون مع جهات عديدة وفقاً لما يلي:

أكثر 20 دولة تصديراً للبصل عام 2022 على مستوى العالم من حيث القيمة الإجمالية:

الهند 167.77 مليون دولار.

الولايات المتحدة 89.38 مليون دولار.

الصين 65.5 مليون دولار.

مصر 56.72 مليون دولار.

ألمانيا 25 مليون دولار.

فرنسا 22 مليون دولار.

الاتحاد الأوروبي 20.85 مليون دولار.

إسبانيا 17.76 مليون دولار.

ماليزيا 14.41 مليون دولار.

هولندا 13 مليون دولار.

أكثر الدول العربية تصديراً للبصل من حيث العائد في 2022:

مصر 56.72 مليون دولار.

الإمارات 689.52 ألف دولار.

لبنان: 203.53 آلاف دولار.

البحرين 43.13 ألف دولار.

الأردن 42.91 ألف دولار.

الكويت 35.61 ألف دولار.

ما أهمية البصل؟

البصل نبات عشبي ثنائي الحَول من فصيلة (الأمارلس) يزرع من أجل بصلته الصالحة للأكل، ومن المحتمل أن موطن البصل هو جنوب غرب آسيا لكنه يزرع الآن في كل أنحاء العالم، وخاصة في المناطق المعتدلة، وفق ما ذكرت الموسوعة البريطانية المحدودة (بريتانيكا).

والبصل ذو قيمة لنكهته ويستخدم على نطاق واسع في الطهي، فهو يضيف نكهة إلى الأطباق مثل اليخنة والمشويات والحساء والسلطات، كما يتم تقديمه كخضار مطبوخة.

ويتم حرث معظم البصل المزروع تجارياً من البذور السوداء الصغيرة للنبات، التي تُزرع مباشرة في الحقل، لكن يمكن أيضاً زراعة البصل من بصيلات صغيرة أو من عمليات زرع الأعضاء.. ومن المحتمل أن يكون اسمها مشتقاً من الكلمة اللاتينية unus، التي تعني “واحد”، وأدخل الرومان البصل إلى بريطانيا، وفي العالم الجديد أضاف الأميركيون الأصليون بصلاً برياً لاذعاً للغاية إلى الأرض الجديدة.

منتجات البصل

يتم تجفيف معظم أنواع البصل الكامل قليلاً قبل تسويقه، ما يجعل قشرته جافة ورقيقة كالورق. والبصل متوفر أيضاً بأشكال معالجة مختلفة، وتتم تعبئة البصل المسلوق والمخلل في علب أو مرطبانات، ويتوفر البصل المجمد مقطَّعاً أو كاملاً، ويباع عصير البصل المعبأ في زجاجات لاستخدامه كمنكِّه.

وأصبحت منتجات البصل المجفف متاحة منذ ثلاثينيات القرن الـ20، وتشمل هذه المنتجات الأشكال المحببة والمطحونة والمفرومة والمقطعة إلى شرائح، ويتم تصنيع مسحوق البصل عن طريق طحن البصل المجفف وتتم تعبئته أحياناً مع الملح، وتُستخدم منتجات البصل المجفف في مجموعة متنوعة من الأطعمة الجاهزة وتباع أيضاً مباشرة للمستهلك لاستخدامها كتوابل.