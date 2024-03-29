طبيبة تكشف فوائد النشاط البدني مدة 10 دقائق لصحة القلب والأوعية الدموية

أعلنت البروفيسورة نانا بوغوسوفا أخصائية أمراض القلب نائب مدير مركز تشازوف لبحوث طب القلب الوقائي بوزارة الصحة الروسية، أن 10 دقائق من النشاط البدني مفيدة للقلب.

وتشير البروفيسورة في حديث لصحيفة «غازيتا» الروسية، إلى أنه للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية بعد سن الأربعين يكفي ممارسة النشاط البدني مدة 10 دقائق في اليوم.

وتقول: «لا داعي لممارسة نشاط بدني مكثف، لأن ذلك قد يكون ضاراً بالجسم، أي إن النشاط البدني المكثف وغيابه لهما تاثير سلبي في الصحة، لذلك إذا كان الشخص لمدة نصف ساعة على الأقل يوميا يمارس الرياضة أو يمشي بنشاط أو يرقص أو يقوم ببعض الأعمال في الحديقة أو يركب دراجة أو يسبح وما إلى ذلك، فإن هذا بالتأكيد مفيد لصحته».

ووفقا لها، يساعد النشاط البدني على رفع مستوى الكولسترول «الجيد» الضروري لمكافحة «الضار» منه.

وتقول: «ينتج الكبد الكولسترول، ومن ثم ينتقل بواسطة الدم إلى جميع أنحاء الجسم على شكل مركب دهني بروتيني. والكولسترول العالي الكثافة ينظف الأوعية الدموية، حيث خلال مروره فيها يلتقط الكولسترول «الضار» ويعيده إلى الكبد، وأفضل طريقة صحية لرفع مستوى الكوليسترول «الجيد» ممارسة النشاط البدني».