الجو ربيعي حار والحرارة أعلى من معدلاتها

تشرين:

يكون الجو ربيعياً حاراً بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية محلية من المطر مصحوبة بحبات البرد أحياناً فوق المنطقة الجنوبية والوسطى والشمالية والجبلية، وسديمياً مغبراً في أغلب المناطق الداخلية وخاصة الجزيرة والجنوبية الشرقية مع تشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية خلال ساعات الصباح.

درجات الحرارة للانخفاض قليلاً في أغلب المناطق مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 6 – 8 درجات مئوية باستثناء المنطقة الشرقية والجزيرة التي تكون أعلى من معدلاتها بحوالي 9 – 11 درجة مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية على المناطق الغربية وشرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 45 كيلومتراً في الساعة أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.