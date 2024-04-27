مخالفة تتسبب بواقع بيئي مزرٍ في حي الاستقلال جنوب مدينة السويداء

السويداء- طلال الكفيري:

أدى عدم معالجة المخالفة المرتكبة منذ ست سنوات، من أحد المتعهدين في حي الاستقلال الواقع جنوب مدينة السويداء، إلى تأزيم الواقع البيئي في الحي.

فلب المشكلة يكمن حسب أحد المتضررين بقيام أحد المتعهدين حينها بإغلاق مجرى وادي السنديان المار ضمن الحي بالحجارة، بعد قيامه تركيب عبارات بيتونية على المجرى، بهدف تنفيذ طريق خدمي للأهالي القاطنين في الحي، إلا أن رياح التنفيذ على أرض الواقع جرت بما لا يتوافق مع الشروط الواجب التقيد بها من المتعهد.

لكون العبارّات المائية المستخدمة غير مسلحة، الأمر الذي أدى إلى تكسرها، ليستخدم بدلاً من هذه العبارّات الحجارة لردم المجرى التي أدى استخدامها إلى تكسر خطوط الصرف الصحي المارة ضمن الوادي، وبالتالي فيضان المياه الملوثة وتجمعها ضمن الأراضي الزراعية، وحول بيوت المواطنين القاطنين في تلك المنطقة، الأمر الذي ألحق أضراراً بيئية بالشجر وأخطاراً صحية بالبشر، نتيجة لانتشار الحشرات الضارة والروائح الكريهة، ولتزداد معاناة الأهالي أكثر مع ارتفاع درجات الحرارة، ما بات محرماً على الأهالي فتح نوافذ منازلهم تجنباً لهجوم الحشرات الضارة.

من جهته أشار مدير شؤون البيئة في السويداء المهندس رفعت خضر ل”تشرين” إلى أن أهالي الحي تقدموا بشكوى للمديرية حول معاناتهم مع هذا الواقع البيئي، وبعد الكشف الحسي على الوادي تبين فعلاً أن التنفيذ السيئ للعبارّات، إضافة لقيام المتعهد بردم المجرى بالحجارة أدى إلى تكسر في خطوط الصرف الصحي وفيضان المياه باتجاه منازل المواطنين، ما ألحق ضرراً بيئياً في المنطقة بأكملها، وبناء عليه تمت مخاطبة المحافظة ووضعها بصورة الوضع الذي يحتاج إلى معالجة سريعة لهذه المشكلة التي ستزداد تفاقماً مع قدوم فصل الصّيف.