توقيف عصابة تقوم بتعاطي وترويج المخدرات في ديرعطية…

ريف دمشق – علام العبد:

في إطار مكافحة ظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات التي تستهدف أمن وسلامة سورية وشبابها، وبتوجيه ومتابعة قائد شرطة محافظة ريف دمشق اللواء بلال سليمان محمود، أوقفت مديرية ناحية شرطة ديرعطية اليوم، أكثر من ثلاثة أشخاص يقومون بتعاطي وترويج المخدرات في مدينة ديرعطية، وضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات المتنوعة.

وتناقلت الأوساط الاجتماعية في القلمون ومدينة ديرعطية باهتمام بالغ هذا الإنجاز وكيف أفضت الجهود الميدانية والاستعلامية المكثفة التي يبذلها عناصر شرطة ديرعطية بشكل مستمر، بهدف تحديد مروجي المخدّرات والعمل على توقيفهم، حيث توافرت معطيات لدى مديرية الناحية حول قيام أشخاص مجهولين بترويج المخدرات في مدينة ديرعطية ومحيطها.

وعلمت “تشرين” من مصدر محلي أنه ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها مديرية الناحية والعناصر الشرطية فيها توصلت إلى تحديد هوية مروجي المخدرات، حيث نصب لهم كمين محكم ألقي فيه القبض عليهم.

وبتفتيشهم تم ضبط أصناف مختلفة من المخدرات، ودفاتر ورق لف سجائر، ومبالغ مالية وأجهزة خلوية.

بالتحقيق مع أفراد العصابة، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بترويج المخدرات على عدد من الزبائن في مدينة ديرعطية وضواحيها، كما اعترفوا بتعاطيها.

وذكر مصدر محلي أن مديرية ناحية شرطة ديرعطية أجرت المقتضى القانوني بحقهم وأودعت المقبوض عليهم النظارة مع المضبوطات لاستكمال التحقيقات، بناءً على إيعاز من النيابة العامة.

وكانت الجهات المختصة في مدينة ديرعطية أهابت بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالوحدات الشرطية ومراكز الأمن الجنائي في المنطقة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.