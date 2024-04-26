ضبط ٨ صهاريج تقوم بتهريب المشتقات النفطية وورشة تصنيع خزانات سرية

دمشق- تشرين:

تمكنت لجنة ضبط المخالفات في وزارة النفط والثروة المعدنية بالتعاون مع الجهات المختصة من ضبط ثمانية صهاريج لنقل المشتقات النفطية في مستودعات شركة محروقات ببانياس مُجهزة بخزانات سرية مُخبأة تتراوح سعتها من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ ليتر بهدف سرقة المشتقات النفطية وتهريبها وبيعها في السوق السوداء.

وحسب بيان لوزارة النفط اليوم فقد استطاعت اللجنة الوصول إلى ورشة الحدادة التي كانت تقوم بتصنيع هذه الخزانات السرية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وحساب الغرامات المترتبة وتقدير قيمة فوات المنفعة المالية التي خسرتها الدولة نتيجة هذه التجاوزات.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي حالات مشتبه فيها لردع هذه الممارسات وحماية الاقتصاد الوطني.