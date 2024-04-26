يد الشعلة تتجاوز دير عطية في نهائي دوري الشباب.. وعماد فتحي متفائل

تشرين- هيثم العلي:

ضمن مباريات الدور النهائي لبطولة الأمل بكرة اليد والتي تجري مبارياتها في صالة الفيحاء بدمشق ويشارك فيها أربعة أندية :

الشعلة- الطليعة -النواعير -دير عطية ..

حقق فريق الأمل لكرة اليد في نادي الشعلة فوزه الأول الذي جاء على حساب نادي دير عطية بنتيجة

(39 — 37 )

بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل ( 26 — 26 ) وحسب نظام البطولة المعتمد من قبل اتحاد كرة اليد تقرر تمديد المباراة إلى شوطين إضافيين لكسر التعادل، ثم تمّ التمديد شوطين مرة أخرى ليبقى التعادل قائماً فتمّ اللجوء إلى ضربات الترجيح ليفوز الشعلة بالنهاية بفارق هدفين ..

المباراة كانت صعبة جداً نظراً لقوة الفريقين، فلم يكن دير عطية سهلاً بل كان نداً قوياً طوال أشواط المباراة.

الشعلة وحسب تأكيدات مدربه عماد فتحي ل”تشرين” أن فريقه استعد بشكل جدي لهذه النهائيات لتحقيق الهدف المنشود وإحراز مركز متقدم على مستوى القطر يرضي طموح وعشاق اللعبة رغم بعض الظروف الصعبة مثل تضارب موعد هذه النهائيات مع مواعيد الامتحانات للاعبين، ولفت فتحي أنه طلب من اتحاد كرة اليد تعديل موعد النهائيات إلى مابعد الامتحانات لكن اتحاد كرة اليد أصرّ على موعده الذي حدده ..

وأضاف الكابتن فتحي إن فريقه جاهز لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، وسيقدم المستوى المعهود والمطلوب منه وتقدم مدرب الشعلة بالشكر لمجلس إدارة النادي على اهتمامه وتشجيعه للفريق وتقديم الدعم اللازم له.

يشار إلى أنه يشرف على الفريق كادر إداري وتدريبي مؤلف من :

الكابتن عماد فتحي مدرباً، الكابتن معن الحمادي مدرباً مساعداً، والكابتن خلدون الطرمزاوي إدارياً.