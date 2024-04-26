نفقا المجتهد وباب مصلى قيد الدراسة 

دمشق- زينب الخليل:

كشف محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أن المحافظة حالياً بطور الدراسة لنفقي المجتهد وباب مصلى كعقدتين مروريتين، وبعد الانتهاء من الدراسة ستتم المباشرة بالعمل، والكتلة المالية أصبحت جاهزة من الإيرادات الذاتية للمحافظة لتنفيذ هذين المشروعين.”

كريشاتي: التمويل من إيرادات المحافظة

وأضاف كريشاتي في تصريح ل”تشرين”: ” تم الانتهاء بشكل كامل من عقدة المواساة، الذي لم يكن جسم نفق وحسب، وإنما جسم مع محيط بالكامل، وهو عملية تنمية مستدامة لكامل المنطقة والبنى التحتية، مؤكداً أن تمويل نفق المواساة تم من عمل محافظة دمشق وإيراداتها الذاتية ليس من قِبل مغتربين أو أي أحد آخر”.