الشعلة يواصل تحضيره للقاء خطاب 

تشرين- هيثم العلي:

ينتظر فريق رجال الشعلة بكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل على أحر من الجمر موعد لقائه المصيري والفاصل المؤهل للدوري الممتاز لكرة القدم مع نادي خطاب في ختام مباريات دوري الدرجة الأولى بكرة القدم لتحديد المتأهل لمصاف أندية الدرجة الممتازة.

حيث يسعى الشعلة ليرد الدين لفريق خطاب الذي فاز عليه بمرحلة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في محافظة حماة .

فنياً ميزان المباراة أقرب للتكافؤ، والفريقان لديهما من الأوراق الرابحة الكثير، لكن فريق الشعلة يلعب على أرضه وبين جماهيره التي ستتوافد من جميع مناطق حوران بعد عملية التنسيق التي تتم بين مفاصل الرياضة بالمحافظة والأندية، والمسألة ليست أكثر من حظ وتوفيق، الشعلة مسعاه بلوغ الفوز والتأهل إلى الدوري الممتاز، وفي المقارنة الشعلة أثقل وزناً وأكثر عزيمة وإصراراً ومعنوياته عالية.

وقد عقد رئيس نادي الشعلة الفخري الدكتور مازن حميدي لقاء مع الفريق والكادر التدريبي لرفع معنويات اللاعبين والاطمئنان على جاهزية الفريق من كافة النواحي .

رئيس نادي الشعلة الكابتن أيهم مسالمة أشار بأن الفريق جاهز للقاء النهائي مع نادي خطاب حيث سيكون اللقاء تتويج لسلسلة الانتصارات والنتائج التي حققها الفريق طوال مراحل الدوري، حيث لم يخسر أي مباراة، وأثبت اللاعبون جدارة منقطعة النظير في جميع المباريات التي خاضوها.

وتابع المسالمة: جميع الترتيبات والتحضيرات الخاصة بالمباراة النهائية جاهزة، حيث تفقد محافظ درعا المهندس لؤي خريطة محافظ درعا ملعب كرة القدم في المدينة الرياضية في درعا واطلع على آخر الأعمال التي تجري في ملعب العشب الصناعي وملعب العشب الطبيعي والموقع العام حول الملعب ليكون الملعب الذي ستجري عليه المباراة في أكمل صورة، ويعطي راحة تامة للجمهور الذي سيحضر المباراة الحاسمة المؤهلة للصعود للدوري الممتاز، وتجري حالياً تسوية الأرض خارج شبك الملعب، وسيتم تأمين شوادر لتقي الجمهور حر الشمس، وتأمين كافة الأمور اللوجستية الأخرى.

وأكد المسالمة أنه سيتم تأمين باصات لنقل الجماهير من كافة مناطق حوران إلى ملعب المباراة في مدينة درعا، لتشجيع فريقهم نادي الشعلة الذي يمثّل حوران بأكملها.