توزيع مساعدات إنسانية روسية على عائلات متضررة من الزلزال في جبلة

اللاذقية- صفاء إسماعيل:

بالتعاون بين مركز أفانغارد التدريبي والتعليمي في مدينة موسكو ومركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم، تم توزيع مساعدات إنسانية على العائلات المتضررة من الزلزال في حي الفيض بمدينة جبلة، بالإضافة لعدد من العائلات في قرية حميميم وطوق مطار الشهيد باسل الأسد.

وأعرب عدد من الأهالي المتضررين الموجودين في مساكن حي الفيض في تصريحات لـ”تشرين” عن شكرهم للجانب الروسي الذي يقدم لهم المساعدات باستمرار، مشيرين إلى أن هذه المساعدات تتضمن مواد غذائية ضرورية كالرز، السكر، الدقيق.

بدوره، بيّن رئيس قسم المساعدات في مركز التنسيق الروسي المقدم سيرغي راتوشين في تصريح صحفي نقلته “تشرين” أن المساعدات تتضمن نحو 7 أطنان من المواد الغذائية، الألبسة، المنظفات، المعقمات، وقد تم توزيعها على 58 عائلة متضررة من الزلزال في حي الفيض، بالإضافة لعائلات في القرى المحيطة بمطار الشهيد باسل الأسد.

وأكد راتوشين استمرار توزيع المساعدات الإنسانية دعماً للشعب السوري، منوهاً بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الصديقين الروسي والسوري.