هل سيشارك أهلي حلب بلاعبيه الأساسيين أمام الكرامة اليوم في سلة المحترفين؟

تشرين- معين الكفيري:

تستكمل اليوم السبت مباريات الفاينال 6 لسلة المحترفين بلقاء قمة عندما يستضيف فريق الكرامة أهلي حلب في صالة غزوان أبو يد في حمص الساعة السابعة مساء ضمن اللقاء الثاني من سلسلة الدور ربع النهائي.

الإثارة والندية ستكون عنوان الجولة الثانية، ففريق الكرامة الذي يتطلع لتجديد فوزه على الأهلي في الجولة الأولى بنتيجة ١٠٠-٧٠ نقطةو يسعى للفوز مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، في حين يتطلع الأهلي لرد الدين وتعويض خسارته في حال شارك اليوم بلاعبيه الأساسيين لتعويض خسارة الجولة الأولى التي شارك فيها بلاعبين شباب ومن دون محترفين أجانب في رسالة اعتراض، وعتب واضحة على اتحاد كرة السلة بسبب منعه من تسجيل لاعب أجنبي جديد بعد مشكلة لاعبه الأمريكي اي جي جون الذي غادر الفريق على الرغم من مشاركته ببطولة كأس الجمهورية التي توج الأهلي بلقبها.

الجلاء يجدد فوزه على الجيش

من جهة ثانية جدد فريق الجلاء فوزه على مستضيفه الجيش وتغلب عليه بفارق نقطتين بنتيجة ٧١-٦٩ وذلك ضمن اللقاء الثاني من سلسلة الدور ربع النهائي الفاينال 6 لسلة المحترفين .

وكان الجلاء قد فاز في الجولة الأولى بواقع ٦٩-٦٠ نقطة ويحتاج لفوز واحد فقط في المباريات الثلاث المتبقية أمام الجيش ليتأهل إلى نصف النهائي، وسيتقابل الفريقان مرة ثالثة يوم الأحد المقبل في حلب، وفي حال فوز الجيش سيلعبان مرة أخرى مباراة رابعة في حلب أيضاً، وفي حال فوز الجيش فسيحتكمان إلى مباراة فاصلة خامسة في صالة الفيحاء الرياضة في دمشق .