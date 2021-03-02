بري: الإسراع في الكشف عن أضرار التسرب النفطي على الشواطئ اللبنانية

طلب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الإسراع بالكشف عن الأضرار التي طالت الساحل اللبناني من الناقورة وصولاً إلى بيروت جراء التسرب النفطي الإسرائيلي قبالة شواطئ فلسطين المحتلة.

كما طلب بري في اتصال هاتفي مع الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير بالإسراع في الكشف على الأضرار التي لحقت بالصيادين ومصدر رزقهم وتحديد حجم الخسائر التي لحقت بهم تمهيداً لدفع تعويضات للمتضررين.

ولفت المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس النواب اللبناني إلى أن بري اطلع خلال اتصال برئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزه على سير الأعمال التي يشرف عليها المجلس سواء لرفع الأضرار أم لجهة تحديد حجم التلوث وآثاره على الشاطئ وعلى الثروة السمكية.