فنون طرطوس القتالية تختتم بطولتها التنشيطية

طرطوس – أحمد بلال:

أسدلت اللجنة الفنية للفنون القتالية في طرطوس الستار عن منافسات بطولتها التنشيطية في لعبة التيكونجتسو وذلك في قاعة الجودو في الصالة الرياضية في المحافظة وسط مشاركة عدد جيد من المواهب ومتابعة من أهل الشأن الرياضي.

المشرف العام على البطولة رامي عمران كشف ل”تشرين” أن البطولة التي شهدت مشاركة 100 لاعب ولاعبة مثلوا أندية شرطة طرطوس وعمال طرطوس والشيخ سعد بالإضافة للمراكز التدريبية و تميزت في أغلب مراحلها بالندية وغلب على مجرياتها الحماس واتصفت بالروح الرياضية بين المتنافسين على المراكز المتقدمة.

وبيّن عمران أن البطولة أصبحت تقليداً سنوياً ينتظره اللاعبون بشغف كبير لإثبات مقدراتهم الرياضية وفرصة مناسبة للمدربين لمتابعة أبطالهم عن قرب أكثر لمعرفة مدى تطور مستواهم الفني في هذه الرياضة.

بدوره لفت رئيس اللجنة الفنية للفنون القتالية في طرطوس علاء حمود أن اتحاد الفنون القتالية رغم أنه وليد السنوات القليلة الماضية إلا أنه حقق قفزات نوعية تأتي في مقدمتها الإنجازات المحققة على المستوى العربي والعالمي، بالإضافة أنه يضم أكثر من11 لعبة قتالية منها بنجاك سيلات والأيكيدو والفول كونتاكت واليونيفايت….

وأكد حمود أن هناك أربع ألعاب نشطة وفعالة في طرطوس حيث تشمل رياضة الكيوكشن كاي والجيجستو وقوة الرمي والتيكونجستو وتضم 400 لاعب ولاعبة من فئات عدة ، وبين في السياق ذاته أن اللجنة تعمل بكامل طاقاتها لزيادة عدد ألعابها في المستقبل القريب.

وأشار حمود إلى أن منتخب المحافظة شارك في جميع البطولات المقررة من قبل اتحاد اللعبة على مستوى الأندية والبيوتات الرياضية وحصلوا على مراكز جيدة وميداليات متنوعة على مستوى الجمهورية في الترتيب العام.