هل يعوض الجيش خسارته للمباراة الأولى أمام الجلاء في فاينال السلة اليوم؟

تشرين- معين الكفيري:

ستكون صالة الفيحاء الرياضة في دمشق على موعد اليوم الجمعة الساعة السابعة مساء مع لقاء القمة الثاني بين فرق الجيش وضيفه الجلاء ضمن مباريات الفاينال 6 من دوري كرة السلة للمحترفين .

ويدخل فريق الجيش مباراته الثانية أمام الجلاء تحت شعار الفوز ولاشيء سواه إذا أراد أن ينعش آماله بالتأهل للمربع الذهبي المباراة.

ستكون عصيبة على فريق الجيش الذي تلقى خسارة موجعة في المواجهة الأولى أمام الجلاء يوم الأربعاء الماضي بنتيجة ٦٠-٦٩نقطة فمعنويات لاعبيه مهزوزة وضعيفة وعلى الجهاز الفني بقيادة مدربه الخبير هيثم جميل العمل على إخراجهم من هذه الحالة ورفع معنوياتهم أكثر على أمل أن يستعيدوا ثقافة الفوز والانتصار، وليقدموا مستوى جيداً ينسيهم مرارة الخسارة الأولى، ولدى الفريق لاعبون متميزون قادرون عبر الحلول الفردية أن يتألقوا ويبدعوا داخل الملعب ويطلقوا العنان لإمكاناتهم الحقيقية، وحينها سنرى فريق الجيش بمستوى جيد، وستكون نتيجته إيجابية حتماً على صعيد الأداء والنتيجة الرقمية.

في حين يعول مدرب الجلاء عبود شكور على لاعبيه المرجانة وعبيد وحيدر ومحترفيه، وهو بحاجة لجهود مضاعفة وتركيز عال تحت السلة للتسجيل وتجديد الفوز على ضيفه والاقتراب من التأهل.

لماذا خسر أهلي حلب مباراته الأولى أمام الكرامة ؟

واستكملت مباريات الفاينال لسلة المحترفين وشهدت صالة غزوان أبوزيد في حمص ثاني اللقاءات عندما استضاف الكرامة اهلي حلب، وتمكن الكرامة من حسم الجولة من السلسلة بعدما تفوق على الأهلي بنتيجة ١٠٠-٧٠ نقطة، ففريق الكرامة نجح في تحقيق الفوز بفارق ٣٠ نقطة وسط غياب نجوم الأهلي عن اللقاء واقتصار المشاركة على ٨ لاعبين معظمهم من الشباب، وتأتي هذه الهزيمة بعد موسم طويل وقرارات ارتجالية لم ترضي أغلب الأندية من اتحاد اللعبة واستثناءات وتخبطات ومشاكل واجتماعات.

يبدأ الفاينال بفوز الجلاء على الجيش في دمشق وفوز الكرامة على الأهلي الذي حضر ٨ لاعبين من الشباب فقط واعتراضات على حرمانه من التعاقد مع محترف أجنبي جديد بدلا من احد المحترفين الأجانب وهكذا بدأت المباراة بعدم حضور أي لاعب أساسي من الرجال لفريق الأهلي .

ويتجدد اللقاء بين الفريقين مساء غد السبت في صالة غزوان أبو زيد عند الساعة السابعة مساء.