الحرارة إلى انخفاض وأمطار متوقعة فوق المرتفعات الجبلية

تشرين:

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في المنطقة الساحلية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 4 – 8 درجات مئوية، بينما تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 9 – 11 درجة مئوية في باقي المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يكون الجو ربيعياً حاراً وغائماً جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات رعدية محلية من المطر فوق أجزاء من المرتفعات الجبلية، وسديمياً مغبراً في أغلب المناطق الداخلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية على المناطق الغربية وجنوبية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز 40 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً … تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً في أغلب المناطق مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 6 – 8 درجات مئوية باستثناء المنطقة الشرقية والجزيرة تكون أعلى من معدلاتها بنحو 9 – 11 درجة مئوية، والجو ربيعي حار بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً بشكل عام، مع فرصة مهيأة لهطل زخات رعدية محلية من المطر تكون مصحوبة بحبات البرد أحياناً فوق المنطقة الجنوبية والوسطى والشمالية والجبلية، وسديمي مغبر في أغلب المناطق الداخلية، وخاصة الجزيرة والجنوبية الشرقية مع تشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية خلال ساعات الصباح الباكر.