الصحة: 65 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 234 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 234 حالة ووفاة 8 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 23256 شفيت منها 18166 وتوفيت 1639 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الجمعة 7 أيار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

24 في حلب

12 في اللاذقية

11 في دمشق

5 في ريف دمشق

5 في حماة

5 في الحسكة

2 في حمص

1 في الرقة

=الشفاء :

65 في دمشق

31 في درعا

30 في حمص

23 في ريف دمشق

20 في حلب

16 في دير الزور

14 في حماة

10 في اللاذقية

7 في طرطوس

7 في الحسكة

6 في القنيطرة

5 في السويداء

=الوفاة :

3 في دمشق

2 في اللاذقية

2 في حمص

1 في طرطوس