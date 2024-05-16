الانتهاء من أعمال تأهيل كتلة بناء ضمن مدرسة الشهيد محمد عصام محملجي في حرستا..

دمشق- دينا عبد:

أنهت مديرية التربية في محافظة ريف دمشق أعمال الترميم والتأهيل لكتلة بناء ضمن مدرسة الشهيد محمد عصام محملجي في منطقة حرستا والتي تتألف من طابقين، وتضم 10 غرف صفية و4 غرف إدارية وذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية ومنظمة اليونيسيف.

وأشار مدير التربية بريف دمشق ماهر فرج في تصريح لـ “تشرين” إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من حيث تنفيذ أعمال الصيانة كاملة، سيليه تزويد المدرسة بالمقاعد وألواح وايت بورد، ومنظومة طاقة شمسية، ومدافئ، ليكون في الخدمة مطلع العام الدراسي القادم.

ونوّه مدير التربية بأنه في عام 2018 كان عدد المدارس التي خرجت عن الخدمة بفعل الإرهاب نحو 470 مدرسة، وأضاف: “الآن استطعنا إعادة تأهيل 430 مدرسة ووضعها في الخدمة، وماضون بالتعاون بين وزارة التربية ومحافظة ريف دمشق والشركاء في المنظمات الدولية، والمجتمع المحلي لاستكمال ترميم وتأهيل بقية المدارس ووضعها بالاستثمار”.

مشرفة المجمع التربوي في دوما نها النجار أشارت إلى أن إعادة تأهيل المدارس واستثمارها، سيسهمان في تخفيف الكثافة الصفيّة في مدارس المدينة، والعودة إلى نظام الدوام الكامل بدلاً من الدوام النصفي.

ولفتت النجار إلى أنّ عودة المدارس إلى نظام الدوام الكامل سيتيح الفرصة للقيام بالمزيد من أعمال الصيانة الدورية للأبنية التي يصعب تنفيذها خلال تواجد الطلاب والتلاميذ بسبب الدوام النصفي فيها.