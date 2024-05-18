لاعبتنا هند ظاظا تبلغ نصف نهائي تصفيات غرب آسيا بكرة الطاولة

تشرين – حاتم شحادة

تأهلت بطلتنا هند ظاظا إلى الدور نصف النهائي من تصفيات غرب آسيا بكرة الطاولة المقامة في مدينة السليمانية العراقية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس وذلك بعد فوزها بجميع مبارياتها على اللاعبة اللبنانية ماريانا واللاعبة القطرية آية واللاعبة العراقية نسمة، وتواجه ظاظا في نصف النهائي الفائز من مواجهة اللبنانية ملك خوري والأردنية تيماء ابويمن.

بالمقابل ودعت لاعبتنا آية علي البطولة بعد خسارتها مباراتين أمام البحرينية مريم والأردنية تيماء.

كما بلغ لاعبنا عبيدة ظاظا دور ال 16 من البطولة بعد فوزه على اللاعب العماني مهند البلوشي وخسارته من اللاعب الأردني زيد أبويمن وحل بالمركز الثاني على مجموعته، في حين لم يتأهل لاعبنا غيث غريب الى الدور ذاته إثر خسارته لمباراتيه أمام اليمني ابراهيم جبران وأمام اللبناني داوود شعيب.

ويواجه عبيدة ظاظا في دور الثمن النهائي لاعب منتخب اليمن ابراهيم جبران والفائز فيما بينهم سيلاقي لاعب منتخب السعودية علي الخضراوي المتأهل لأولمبياد طوكيو سابقاً.

وتشهد البطولة في فئة الرجال مشاركة 18 لاعباً سيتنافسون على بطاقة تأهيلية واحدة، فيما يشارك في منافسات السيدات، 11 لاعبة سيتنافسن كذلك على بطاقة تأهيلية واحدة، حيث يمثل هؤلاء اللاعبون، 10 دول هي، سورية والأردن والبحرين والسعودية ولبنان وقطر واليمن وعُمان وفلسطين إضافةً إلى العراق البلد المستضيف.

يذكر أن تصفيات غرب آسيا لأولمبياد طوكيو الماضية كانت قد أقيمت في العاصمة الأردنية عمان وتأهل إليها اللاعب السعودي علي الخضراوي بعد فوزه في النهائي على اللاعب اللبناني داوود شهاب بنتيجة 4-1 فيما خطفت نجمتنا السورية هند ظاظا بطاقة فردي السيدات بعد الفوز في النهائي على اللاعبة اللبنانية ماريانا سهاكيان بنتيجة 4-3.