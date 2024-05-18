انطلاق المهرجان المسرحي الجامعي بمسرحية “المبارزة” على خشبة الحمراء

دمشق- لمى بدران:

انطلقت عروض مهرجان المسرح الجامعي بدورته الـ ٢٨ في يومها الأول ليكون عرض “المبارزة” من أولى العروض المقدّمة على خشبة مسرح الحمراء بدمشق، والعرض من تأليف رضوان شبلي وإخراج رائد مشرف وأداء مجموعة من الشبان الشغوفين بالمسرح.

يؤكّد مخرج العرض رائد مشرف على أهمية هذا المهرجان الذي يشكّل ملتقى للمبدعين من أغلب المحافظات السورية لتبادل الخبرات والمعرفة، ويقول لـ”تشرين” عن العرض: مسرحية المبارزة تتحدث عن كاتبين مهمين عالميين في زمن سابق هما كريستفور مارلو وشكسبير، وعن الصراع بينهما فأيّهما أحق أن يكون نجم بريطانيا؟ ويتمنى الاهتمام بهذه الفرق الشبابية ودعهما لخلق جيل مسرحي رديف للمسرح القومي.

وفي كلمة له أثناء الافتتاح يقول رئيس مكتب الثقافة والإعلام في الاتحاد الوطني لطلبة سورية عمر الجباعي: في مسرحنا الجامعي نرسّخ قيماً جمالية وأخلاقية وإنسانية ووطنية، والمسرح الجامعي حامل مهم للنهضة الأدبية في المجتمع، ولقد قدّم أرقى العروض وأعلاها مستوى، وخرّج من بين صفوفه أهم الفنانين والمخرجين الذين عرفتهم سورية.

تحكي المسرحية عن العديد من القضايا التي قد تواجه الأدباء والمبدعين من صراعات وخيانة صديق وسرقة نصوص وتهميش، وحتى الموت أيضاً الذي لسبب ما قد يخلّد ذاك الكاتب الضعيف الذي يشبه مارلو الأكاديمي المبدع الفقير وغير المشهور، وشارك في التمثيل بشخصية شكسبير الشاب عمار السيد، وزين العابدين شعبان بشخصية مارلو، أما الصديق الخائن أنطونيو مثّله حاتم أتمت، والأم القاسية التي تحب المال والشهرة والسلطة نجاة محمد، وابنتها التي تحب مارلو كانت الشابة لين شلغين، أما هنري الذي يدير أعمال شكسبير ويخطط لها بشرّ كبير كان بشر أكريم، وأخيراً أدّت شخصية الملكة إليزابيث الشابة سيدرا جباخانجي.

خضع هذا العرض وجميع العروض إلى لجان مشاهدة متخصصة وتم اختيار العروض وفق معايير وضعها المتخصصون كل في مجاله، وتكونت لجنة تحكيم المهرجان من تامر العربيد وندى العبد الله وتيسير إدريس وفيلدا سمور وكفاح الخوص، أمّا اللجنة النقدية هم إسماعيل خلف وأمية ملص وجوان جان.

بهذه المناسبة تم تكريم عدد من الشخصيات الفنية عالية المستوى منهم دريد لحام وفايز قزق ومجموعة واسعة من فرقة المسرح الجامعي بجامعة تشرين الذين حازوا جوائز في العام الماضي بمهرجان المينستر الدولي، ولقد حضر العرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم ورئيس جامعة دمشق محمد أسامة الجبان ونائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية وأعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد ومدير المسارح في سورية.