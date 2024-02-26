صيانة أبراج خط كهرباء البواب – القامشلي

الحسكة – خليل اقطيني:

تواصل ورشات الصيانة والكوادر الفنية في دائرة التشغيل الكهربائي في الحسكة، صيانة وإصلاح أبراج نقل الطاقة في مختلف مناطق المحافظة.

وذكر رئيس دائرة التشغيل المهندس دارا خالد حسين، أن ورشات الصيانة والكوادر الفنية التابعة للدائرة انتهت اليوم من صيانة وإصلاح الأبراج المنصوبة على خط 230 ك.ف البواب – القامشلي. وتضمنت الأعمال المنفذة تركيب وتعويض الزوايا التي تمت سرقتها من قبل مجهولين في أوقات سابقة.

مبيناً أن هذه الإجراءات يتم اتخاذها ضمن خطة دائرة التشغيل الكهربائي لتعويض النقص الحاصل بزوايا أبراج نقل الطاقة في مختلف مناطق المحافظة، والتي تتعرض بشكل دائم لعمليات سرقة من ضعاف النفوس، الأمر الذي يجعلها في مهب الريح، ويتسبب بانهيارها بمجرد تعرضّها لأي رياح، مهما كانت ضعيفة.

وأوضح حسين أن مهام دائرة التشغيل تتضمن الكشف على خطوط النقل بشكل دوري، وخلال الكشف الأخير، تبيّن وجود نقص زوايا في أبراج خط 230 ك.ف البواب – القامشلي. فتم تكليف ورشات الصيانة والكوادر الفنية في الدائرة بتعويض هذا النقص، بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء.

من جانبه، ذكر المدير العام لشركة الكهرباء المهندس صالح إدريس أن ورشات الصيانة والكوادر الفنية في الشركة، تواصل صيانة وإصلاح الأعطال الحاصلة على الشبكة الكهربائية في مختلف مناطق المحافظة. رغم الظروف الصعبة والصعوبات التي تواجه العمل في الشركة، أبرزها عدم توافر المواد والقطع التبديلية وارتفاع أسعارها في الاسواق المحلية.

مبيناً أن ورشات دائرة التشغيل في الحسكة قامت بالتعاون مع ورشات الصيانة في الشركة بتبديل قاطع غازي 66 ك.ف نتيجة تلف القاطع القديم في محطة تحويل كهرباء المبسطة في مدينة الحسكة.