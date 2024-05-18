رغم قربها من نهر السن.. قرى تشكو شح المياه..!

تشرين – رجاء عبيد:

شكاوى عديدة وردت لـ« تشرين» من أهالي قريتي العقيبة والراهبية التابعتين لمدينة جبلة بمحافظة اللاذقية حول غياب مياه الشرب عن منازلهم لأكثر من 15 يوماً، مع أنهم يبعدون عن نبع السن أقل من 1كم تقريباً، وبسبب التقنين الكهربائي الطويل تكون مدة الضخ قليلة عندما يحين وقتها، وهذا لا يكفي لملء خزانات المياه، ما يضطر الأهالي لشراء مياه الشرب من الصهاريج الجوالة بأسعار مرتفعة جداً، إذ تكلف تعبئة الخزان بالصهاريج من 40- 60 ألف ليرة.

«تشرين» تواصلت عبر الهاتف مع رئيس وحدة مياه جبلة المهندس ياسر محمد الذي أكد أن مياه قرية الراهبية بحالة جيدة ويتم ضخ المياه للأهالي وتوزيعها بشكل كامل ومنتظم لكامل القرية، مشيراً إلى أن وضع ضخ المياه العام الماضي كان جيداً، لكن الآن أصبحت كمية الضخ ضئيلة نوعاً ما، نتيجة تغير الخط فأصبح هناك تقنين للمياه بحيث يتم توزيع المياه بشكل نظامي لكامل المناطق.

وأشار محمد إلى أن كمية الضخ مرتبطة بتقنين الكهرباء، وهي تصل لكامل القرية، ومن يجد صعوبة في ضخ المياه لخزاناته فإننا نقوم بتأمين مياه الشرب له، لافتاً إلى أن موضوع سقاية المزروعات يأخذ الحيز الأكبر من مياه الشرب، وقد تم تنظيم ضبوط بحق المخالفين، وتمت معالجة الخطوط القديمة لأنها بحاجة لصيانة وتأهيل من جديد لتصبح جاهزة للعمل، أو إزالتها إذا كانت مهترئة تماماً.

بدوره رئيس وحدة مياه بيت ياشوط المهندس علي رحال أكد في اتصال هاتفي أجرته « تشرين» أن ناحية القطيلبية تضم 15 قرية تابعة لها ويتم تغذيتها بالمياه كاملاً، منوهاً بأن ضخ المياه الى العقيبة ليوم واحد فقط وبساعات محددة مرتبطة بتقنين الكهرباء كل 4-5 أيام في الأسبوع، لكنها غير كافية لسد حاجة الأهالي. مضيفاً: في القريب العاجل سيتم تزويدنا بصهريج مياه للشرب ويكون جاهزاً للحالات الإسعافية الطارئة، لافتاً إلى وجود 5 آبار ارتوازية قيد التنفيذ الشهر القادم لوضعها في الخدمة فور تجهيزها للضخ.