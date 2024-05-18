السورية للحبوب تضع خلايا إضافية في صوامع الكسوة بالخدمة

دمشق- تشرين

وضعت المؤسسة السورية للحبوب خلايا إضافية في صوامع الكسوة بريف دمشق في الخدمة، بعد إعادة تأهيلها وصيانتها نتيجة توقفها منذ أكثر من 10 سنوات بسبب تعرضها للتخريب جراء الإرهاب.

وبينت المؤسسة في بيان لها اليوم أنه نتيجة الحاجة الماسة لمساحات إضافية لتخزين الأقماح قامت المؤسسة بصيانة ووضع الخلايا الإضافية في صوامع الكسوة، وتقوم بصيانة الخلايا في صوامع الغزلانية والناصرية لوضعها في الخدمة قريباً بكوادر وخبرات وطنية، مشيرةً إلى أن سعة هذه الخلايا من الصوامع تصل إلى 25 ألف طن في كل موقع تقريباً.

وأكدت المؤسسة أن عمالها يبذلون جهوداً كبيرة لتأمين استلام كل حبة قمح لتلبية الطلب على مادة الخبز بالطاقة الإنتاجية المثلى وبأفضل المواصفات، وتسخير كل إمكانياتها وطاقاتها ضمن الظروف المتاحة لاستلام الأقماح من الفلاحين ونقلها وحفظها في صوامع المؤسسة.