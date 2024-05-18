رجال سلمية يحافظون على بطولة الدوري بكرة الطائرة للعام الثاني

دمشق- مرهف هرموش

أقيمت في صالة نادي الشرطة بدمشق المباراة النهائية بكرة الطائرة للرجال ضمن بطولة الدوري العام، والتي كان قطباها حامل اللقب للعام الماضي فريق نادي سلمية الرياضي وفريق نادي الشرطة المتميز تاريخياً في كرة الطائرة، وذلك بعد مباراة ماراثونية كانت الندية فيها سيدة الموقف، حيث تمكن رجال سلمية من حسم المباراة لهم بنتيجة 3 أشواط لشوط واحد لمصلحة الشرطة وسط حضور رسمي وشعبي لافت.

عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام عبد الناصر كركو الجاسم أشار في تصريح ل”تشرين” إلى أن رياضة كرة الطائرة عادت لموقعها الطبيعي من خلال الجهود التي يقوم بها اتحاد اللعبة، حيث يعمل المكتب التنفيذي بالتنسيق مع اتحاد اللعبة لإكمال مرحلة البناء والتطوير فيها استعداداً للاستحقاقات الخارجية بداية من الفئات العمرية.

بدوره رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة الطائرة إبراهيم خوري بين أن الدوري لهذا العام شهد ارتقاء في المستوى الفني لأغلب الفرق، حيث أقيم الدوري وفق نظام المجموعات وتكون من مجموعتين ضمتا 7 فرق، المجموعة الأولى: فرق الشرطة، وكفرحور، والقطيفة، بينما ضمت المجموعة الثانية أندية سلمية، والسودا، والوحدة، ودرعا البلد، حيث تأهل عن المجموعة الأولى أندية الشرطة، والقطيفة وعن المجموعة الثانية أندية السودا، وسلمية ليلعبوا في مربع النهائيات.

وأضاف رئيس الاتحاد: إن المباراة النهائية كانت بين سلمية والشرطة بعد فوزهما على القطيفة والسودا ليحمل نادي سلمية الكأس للعام الثاني على التوالي.

وناشد خوري الداعمين والمسؤولين الرياضيين لدعم كرة الطائرة وإعادة الألق لها خصوصاً بعد عودة الجمهور بتعطش لمشاهدة فرقه وتشجيعها مبيناً أن الاتحاد يعمل على الارتقاء بمستوى الفئات العمرية تحضيراً للمشاركات الخارجية.

بدوره رئيس نادي سلمية صفوان سيفو شكر اللاعبين على إنجازهم مبيناً أن العزيمة والإصرار وحب اللعبة هي الدوافع التي أوصلتهم إلى البطولة، ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام لتحقيق وعوده لتهيئة الصالة الرياضية في سلمية والتي تعرضت للإرهاب وخرجت من الخدمة منذ أكثر من عشر سنوات.

وأكد مدرب فريق رجال سلمية خلدون ادريس أن محبي اللعبة من اللاعبين والمشجعين هم الذين أعطوا معنويات للفريق للمشاركة وتحقيق الإنجاز التاريخي للعام الثاني على التوالي، بينما شكر اللاعب إبراهيم هنداوي رفاقه على تطور مستواهم وعودتهم للمشاركة في الدوري من أكثر من بلد للخارج لرفع راية كرة الطائرة في نادي سلمية العريق.

ومن الجدير بالذكر أن فريق رجال سلمية بكرة الطائرة ضم كل من اللاعبين: إبراهيم هنداوي ومحمد غندور واحمد قطريب وعروة السقا وجواد سيفو وأغيد هرموش ويحيى الحصري وشادي عياش وحسن محمود وعلي رزوق وزين العابدين الحموي وحسين الماغوط ووجد عياش مع مساعد المدرب محمد شقرا والمدرب الوطني خلدون ادريس.

