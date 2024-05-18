وزير النفط يدعو للإسراع في استخدام تطبيقات إلكترونية تبلغ عن الزلازل بشكل آني في المركز الوطني للزلازل

دمشق – تشرين:

دعا وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور إلى تطبيق الإجراءات العاجلة والمدروسة للتخفيف من الآثار السلبية للزلازل، وتطوير البحث العلمي في هذا المجال وتفعيل اتفاقيات التعاون العلمية مع الدول الصديقة وإدخالها حيز التنفيذ.

ونوه الوزير قدور خلال اجتماعه اليوم مع المركز الوطني للزلازل بجهود فنيي المركز الذين تمكنوا من إعادة تأهيل محطات الرصد بعد تعرضها للتخريب والسرقة خلال الحرب، مشدداً على الحاجة إلى المراقبة المستمرة والقيام بصيانات دورية وطارئة لمحطات الرصد، والإسراع في استخدام تطبيقات إلكترونية تبلغ عن الزلازل بشكل آني.

وأعرب الدكتور قدور عن جاهزية وزارة النفط لتقديم الدعم اللازم للمركز الوطني للزلازل لتأمين التجهيزات المطلوبة لتطوير البحث العلمي والارتقاء بمستوى أداء المركز لتحقيق رسالته العلمية والعملية وتحقيق الأهداف المنوطة به.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير الكفاءات العلمية المختصة بهذا المجال لتعزيز قدرات المركز في تحليل البيانات وإعداد الدراسات العلمية المتعلقة بالزلازل وتوفير المعلومات اللازمة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي للتحديات الزلزالية إلى جانب وضع برامج تدريب لكوادر المركز حسب الحاجة التدريبية الفعلية.