٤٠ سجلاً صناعياً جديداً لمشاريع صغيرة   في القنيطرة

ريف دمشق- يوسف الحيدر:

أكد محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران أهمية التوجه نحو المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في الوحدات الإدارية، ودعا خلال زيارته بلدية النازحين في قدسيا ضمن جولته على المجالس البلدية التابعة لمحافظة القنيطرة في ريف دمشق إلى إيلاء هذه المشاريع الأهمية الكبرى بالنسبة للمحافظة واستعدادها لتقديم التسهيلات الممكنة.

وأشار في تصريح خاص لـ”تشرين” إلى سعي المحافظة لدعم وتأمين مستلزمات هذه المشاريع مع المنظمات الدولية الذي أثمر مؤخراً عن ٤٠ سجلاً صناعياً جديداً لمثل هذه المشاريع في آخر فترة، وإلى جهوزية المحافظة لاستقبال ومتابعة أي مقترح ومشروع يقدم لها من المجالس المحلية ستنعكس فائدته على المجتمع المحلي المحيط به تماشياً مع التوجيهات الرئاسية والحكومية.

رئيس بلدية النازحين في قدسيا غسان شاهين أكد أن الزيارات المتكررة لمحافظة القنيطرة إلى بلدياتها في ريف دمشق تساعد في تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات وتعكس اهتمام المحافظة ووحداتها الإدارية .

وحول التنمية المحلية أشار شاهين إلى أن الجمعيات الخيرية في المنطقة قدمت مشروعاً سابقاً بناء على طلب منظمة دولية وتدربت عليه لمدة أسبوع ولم يتم استكماله لوضع شروط غير مناسبة، مؤكداً أن البلدية ستسعى من خلال تشكيل لجنة تنمية إلى دراسة واقع المنطقة من الجوانب كافة وتقديم مقترحات أخرى للمحافظة ومتابعتها وفق تأكيد المحافظ.

وأشار شاهين إلى أنه تم خلال اللقاء بحث جميع حاجات المنطقة والمواطنين والخدمات مع محافظ القنيطرة، مشيراً إلى اقتراب البلدية من إنهاء توزيع مادة المازوت، حيث وصلت نسبة التوزيع إلى ٧٥%.