إخماد حريق شب في مطعم بديرالزور

ديرالزور - مالك الجاسم

تمكن عناصر فوج إطفاء دير الزور من إخماد حريق نشب في أحد المطاعم في الجهة الخلفية لمجمع الكوخ الواقع في حي الجبيلة .

و أكد أحمد الصافي قائد فوج إطفاء ديرالزور أنه تم التعامل مع الحريق بسرعة وهذا يعود للجهوزية التي يتمتع بها فوج الإطفاء والتدريب العالي لعناصر الفوج وهذا مكنهم من التعامل مع الحريق بفترة قصيرة وإخماده لكون هذا الحريق له خصوصية بالتعامل نتيجة تواجد عدد كبير من أسطوانات الغاز في المكان ما يقارب 12 أسطوانة .

وأضاف الصافي: عمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق و السيطرة عليه بكل حرفية حائلين دون امتداده الى الشقق السكنية، حيث قام عناصر الفوج بعملية تبريد للمكان وتأمينه قبل الدخول إلى موقع الأسطوانات.

وختم الصافي حديثه بأنه تم إسعاف المصابين إلى المستشفى بالتعاون مع الهلال الأحمر .