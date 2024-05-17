بمشاركة سورية بدء أعمال المؤتمر العام لمنظمة (الألكسو) في السعودية

بمشاركة سورية بدأت اليوم أعمال الدورة 27 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” وذلك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك في المؤتمر عدد من وزراء التربية والثقافة العرب ووفود اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في الدول العربية حيث يترأس وفد الجمهورية العربية السورية وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني.

ويتضمن المؤتمر مناقشة خطة عمل المنظمة في مجالات التربية والعلوم والثقافة من خلال جلسات عمل متخصصة.

وكانت سورية قد شاركت في الـ 14 من الشهر الجاري في أعمال الدورة العادية الحادية والعشرين بعد المئة للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، التي انعقدت في جدة وكانت تمهيداً لانعقاد المؤتمر العام للمنظمة اليوم.

يذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) هي منظمة متخصصة، مقرها تونس، تعمل في نطاق جامعة الدول العربية وتعنى أساساً بالنهوض بالثقافة العربية بتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على مستويين الإقليمي والقومي والتنسيق فيما بينهما المشترك فيما بين الدول العربية الأعضاء. وقد أنشئت المنظمة بموجب المادة الثالثة من ميثاق الوحدة الثقافية العربية وتم الإعلان رسمياً عن قيامها بالقاهرة عام 1970.

الغاية من إنشاء المنظمة كما وردت في المادة الأولى من دستورها، هي التمكين للوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعلوم، ورفع المستوى الثقافي حتى يقوم بواجبه في متابعة الحضارة العالمية والمشاركة الإيجابية فيها. وفي إطار هذا الهدف العام، تنهض المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجملة من المهام، من أبرزها العمل على رفع مستوى الموارد البشرية في البلاد العربية والنهوض بأسباب التطوير التربوي والثقافي والعلمي والبيئي والاتصالي فيها، وتنمية اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية داخل الوطن العربي وخارجه، ومد جسور الحوار والتعاون بين هذه الثقافة والثقافات الأخرى في العالم.