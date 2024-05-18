آليات النظافة في تجمع الذيابية خارج الخدمة

القنيطرة – محمد الحُسَين:

تكتنف أبناء محافظة القنيطرة في تجمع الذيابية معاناة تردي النظافة، حيث أكوام القمامة في أحياء التجمع وطرقاته تزكم الأنوف، وتؤذي العيون نتيجة تعطل ثلاثة جرارات لجمع القمامة من التجمع، والجرار الرابع يحتاج لمتابعة يومية للصيانة.

وهذا الواقع أغرى نباشي القمامة الذين عاثوا فساداً في الحاويات، ونثروا القمامة في كل مكان.

رئيس بلدية تجمع الذيابية التي تتبع لمحافظة القنيطرة هشام العيد لم يخف معاناة المواطنين، وعزا سبب المعاناة إلى تعطل الجرارات التي تجمع القمامة يومياً، وترحّلها خارج التجمع، موضحاً عدم قدرة البلدية على صيانتها وإصلاحها من موازنة البلدية.

وكشف العيد أنه قد عرض الأمر فوراً على المعنيين في محافظة القنيطرة، وأُخبرت محافظة القنيطرة بالواقع، حيث قام المحافظ معتز أبو النصر جمران بزيارة التجمع، واطلع على الواقع، وأوعز بإصلاح أحد الجرارات على حساب الموازنة المستقلة لمحافظة القنيطرة، وتكليف مديرية إدارة النفايات الصلبة بالقنيطرة بترحيل النفايات من التجمع بسياراتها مرة واحدة بالأسبوع ريثما يتم إصلاح بقية جرارات النظافة.

لكن رئيس البلدية كشف أن سيارات مديرية النفايات الصلبة كبيرة، ولا تستطيع الدخول في شوارع التجمع الضيقة والمتلاصقة البنيان، وهي بذلك لن تساهم بشكل فعّال في نقل القمامة من التجمع.

واعتبر العيد أن الحل يكمن بإصلاح الجرارات على حساب الموازنة المستقلة للمحافظة أو بمساعدة مالية من وزارة الإدارة المحلية لهذه الغاية.

وتجدر الإشارة أن عدد سكان تجمع أبناء محافظة القنيطرة في الذيابية يزيد على (60) ألف نسمة، ويضم سبعة أحياء، وعشرات الشوارع.