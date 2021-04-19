إجراءات لضبط الأسواق في درعا

درعا- عمار الصبح

شرعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا بتنفيذ خطة العمل التي جرى اعتمادها لمراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا يحيى العبد الله أن المديرية شرعت بتشكيل دوريات مناوبة على مدار الساعة، بهدف تشديد الرقابة خلال شهر رمضان مع اعتماد مجموعة من الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق وتأمين المواد الغذائية بأنواعها للمواطنين وخاصة مستلزمات المائدة الرمضانية ضمن الجودة والمواصفة المطلوبتين، لافتاً إلى أن الإجراءات تضمنت تقسيم المحافظة إلى قطاعات حسب الأهمية وتوزيع الدوريات التموينية خلال أيام شهر رمضان بما يتناسب مع فترات التسوق.

وأشار العبد الله إلى أن دوريات المديرية تحاول تغطية كل الأسواق والفعاليات التجارية مع التركيز على مراكز المدن والأسواق الأساسية, حيث تقوم بمعاينة أسعار المواد بشكل يومي للوقوف على وضع الأسواق واستقرارها ووفرة المواد والتركيز على تداول الفواتير والتأكد من الجودة والمواصفة من خلال سحب العينات من المواد المشتبه بها للتأكد من تاريخ الصلاحية وإعلام الوزارة بأي طارئ على أي مادة, مبيناً أن التركيز خلال النصف الأول من شهر رمضان سينصبُّ على المواد الأساسية من خضار وفواكه ولحوم بأنواعها والخبز والألبان والأجبان والحبوب والعصائر بأنواعها بينما يتم التركيز خلال النصف الثاني من الشهر على الألبسة والحلويات والسكاكر والموالح ومستلزمات العيد بشكل عام.

ولفت العبد الله إلى أن خطة العمل تشمل تدعيم المناوبة على هاتف الشكاوى وتخصيص مناوبين خلال أيام العطل لتسجيل شكاوى المواطنين والرد عليها، داعياً المواطنين إلى التعاون مع عناصر المديرية والإبلاغ عن أي مخالفة في الأسواق ليصار إلى معالجتها.