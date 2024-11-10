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مكتب عنبر في دمشق القديمة

مكتب عنبر هو معلم أثري يقع في حي المنكنة في منطقة دمشق القديمة وهو يعتبر المنزل الأكبر مقارنة بمنازل المدينة القديمة، بُني وصُمم في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي على يد السيد يوسف أفندي عنبر، وهو بناء متميز ومتقن البناء يعد نموذجاً للبيت الدمشقي، شكله مستطيل بمساحة 5000 متر مربع وهو مقسم لثلاثة أقسام، كل قسم له باحته الخاصة التي تحيط بها الغرف، ويبلغ مجموعها 40 موزعة على طابقين، صادرته الدولة العثمانية لتحوله إلى مدرسة للأولاد أو كما سُمي مكتب، وهو يعد صرحاً حضارياً هاماً، ومركزاً تعليمياً رائداً، كان له أثر كبير في النهضة العلمية والثقافية، وهو الآن مقر لجنة حماية مدينة دمشق القديمة.
عدسة : طارق الحسنية

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