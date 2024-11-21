صباغ يبحث مع قاليباف تعزيز العلاقات الثنائية بين سورية وإيران

التقى وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ في طهران اليوم رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الوزير صباغ أهمية تعزيز العلاقة البرلمانية بين مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية ومجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيراً إلى الأهمية المتزايدة التي تتمتع بها الدبلوماسية البرلمانية والتي باتت اليوم تمثل رديفاً للدبلوماسية الرسمية بسبب الثقل الشعبي الذي يحظى به أعضاء البرلمان.

وأشار الوزير صباغ إلى أهمية الحشود الشعبية التي خرجت في العديد من الدول للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وعلى دول المنطقة، مؤكداً على أنها تساهم في ممارسة المزيد من ضغط الرأي العام العالمي ضد ما يرتكبه الكيان الاسرائيلي من جرائم وحشية.

من جهته أكد قاليباف أن التعاون البرلماني يشكل إحدى الفرص الجيدة لتطوير العلاقة الثنائية بين البلدين، مشيراً في هذا الصدد إلى مصادقة مجلس الشورى في إيران على مشروع قانون اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وموضحاً أن مشروع التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين قد تمت الموافقة عليه أيضاً من قبل اللجنة المتخصصة في المجلس.