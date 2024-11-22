إعادة تأهيل نبع الفوار في جبلة لتحسين الوارد المائي

تشرين – لوريس عمران:

بيّن معاون مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في اللاذقية المهندس ممدوح رجب أنه في إطار السعي الدائم لتحسين الوارد المائي، قامت المؤسسة بالتعاون مع المنظمات المانحة بتركيب وتشغيل مجموعات الضخ الغاطسة البالغ عددها /4/ في آبار الفوار بمدينة جبلة بعد إعادة تأهيلها.

وأكد رجب أنه سيتم إدخال مجموعات الضخ الأربع في آبار الفوار الخدمة خلال عشرة أيام، بعد أن يتم اختبارها وتجربتها بشكل نهائي، موضحاً أنه من المتوقع أن تعطي هذه الآبار غزارة لمياه الشرب حوالي 200 م مكعب بالساعة لتصب في خزان الفوار الرئيسي الذي يغذي مدينة جبلة.

وبين رجب أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تحسين واقع الشرب، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن خطوط الجر الرئيسية الواصلة إلى اللاذقية.

كما كشف رجب أن منظمة اليونيسيف بالتعاون مع الشركة العامة للمياه ستقوم باستثمار القناة الرومانية القديمة في مدينة جبلة وربطها مع مياه السن وضخها باتجاه أحياء مدينة جبلة لتحسين الواقع المائي، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال مع بداية الصيف القادم.