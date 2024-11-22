تأجيل جديد لمباريات نادي الوحدة.. والسبب!!

تشرين:

ما زالت مشاركة الوحدة بالدوري لهذا الموسم معلقة حتى إشعار آخر وربما يكون الخيار الأخير هو الأقرب للتنفيذ وهو الانسحاب.

لم يتم حل مشكلة نادي الوحدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لأن مدرب الوحدة السابق الصربي سينسا دوبراسينوفيتش لم يستلم المبلغ الذي حكم به الاتحاد الدولي لمصلحته، وبقيت المشكلة على الرغم من إرسال نادي الوحدة للمبلغ المطلوب لمحاميه عن طريق وسيط، ولكن المحامي رفض الاستلام من دون ذكر السبب، والاتحاد الدولي يطلب إثبات أن المدرب نال كل حقوقه حتى يتم فتح نافذة تسجيل اللاعبين “فيفا كونيكت” لتنتهي الأمور ويستطيع نادي الوحدة قيد لاعبيه والمشاركة بالدوري الممتاز لكرة القدم.

غياث الدباس رئيس النادي قال: “تأجيل المباريات أدخل اللاعبين في جو من الملل والتأخير الذي لا يصب في مصلحة الفريق والمُعلق عليه آمالٌ كبيرة على المنافسة”.

الجدير ذكره أن رئيس الاتحاد الرياضي العام كان قدم للوحدة مساعدة مالية قدرها 500 مليون ليرة لحل مشكلته.