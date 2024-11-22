الحسكة تحتفي باليوم العالمي للطفل

تشرين – خليل اقطيني:

أقام فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة نشاطاً تفاعلياً للأطفال، بمناسبة يوم الطفل العالمي.

وذكر رئيس مجلس إدارة الفرع علي منصور أن النشاط أقيم تحت شعار (استمع إلى المستقبل، قف مع حقوق الأطفال) وهو موضوع احتفالية العام الحالي 2024 الذي أقرته الأمم المتحدة.

مبيناً لـ”تشرين” أن النشاط أقيم بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وشارك فيه 60 طفلاً من مدينة الحسكة، وتضمن عرضاً مسرحياً ومسابقات وألعاباً ترفيهية تهدف إلى التعريف بحقوق الأطفال.

وأوضح منصور أنه منذ عام 1990 يحتفى باليوم العالمي للطفل، بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها.

مضيفاً: إن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري أرادت من إحياء يوم الطفل العالمي هذا العام لفت النظر إلى أنَّ حقوق الأطفال هي من حقوق الإنسان، وهي عالمية وغير قابلة للتفاوض. لكن تتم إساءة فهم حقوق الأطفال أو إهمالها أو حتى إنكارها والاعتداء عليها في العديد من الأماكن حالياً.

وأشار منصور إلى أن المنظمة أرادت أيضاً توجيه الدعوة لكل إنسان: “انضم/ي إلينا واستمع/ي إلى المستقبل” . وذلك لأنه من خلال الاستماع إلى الأطفال، يمكننا اليوم إعمال حقهم بالتعبير عن أنفسهم، وفهم أفكارهم بشأن إقامة عالم أفضل، وإدماج أولوياتهم في عملنا.

لافتاً إلى أنَّ إعمال حقوق الطفل هو البوصلة نحو إقامة عالم أفضل اليوم، وغداً، وفي المستقبل.