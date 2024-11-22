خطوات واثقة لسلة سيدات الساحل في الدوري 

طرطوس – أحمد بلال:

سجلت سيدات الساحل نتائج رقمية جيدة في الجولتين الأولى والثانية من رحلة ذهاب دوري سلة الأولى للسيدات والذي انطلقت منافساته في الثامن من الشهر الجاري.

مدرب فريق سلة سيدات الساحل فراس صيداوي أكد أن الطريق في البداية لم يكن سهلا أبدأ، إذ تم تعيينه قبل فترة وجيزة من صافرة بداية الدوري من جهة وتغير نتائج الفريق وصورته السلبية خلال العام السابق وخساراته الكثيرة مطلباً رياضياً وجماهيرياً من جهة ثانية.

وأشار إلى أن مجموعة الساحل لهذا العام ضمت سيدات العروبة ومحردة والسلمية وحسب نظام البطولة يتأهل متصدر هذه المجموعة ووصيفه إلى التجمع المؤهل للدور النهائي بالإضافة لصاحب المركز الأول من المجموعة الثانية التي تضم سيدات العربي والفيحاء وبيّن أن نظام الدوري لا يحقق الفائدة المطلوبة وأن المباريات التسع غير كافية لتطوير مستوى اللاعبات من الناحية الفنية.

ونوه بأن التعاقدات الفنية لهذا العام تمت دراستها بدقة وعناية، وتم التركيز على نقاط مهمة تحمل الفائدة الكبيرة للفريق، حيث كانت الخطوة الأولى الاستعانة بخبرة المعالج مايك بكلي بهدف الوقوف على جهوزية اللاعبات وتفادي حدوث إصابات مؤثرة.

وبين أن التعاقدات جمعت بين عنصر الخبرة والشباب، حيث تم التوقيع مع اللاعبة بتول أحمد للاستفادة من خبرتها الرياضية في الدوري الممتاز بالإضافة للتعاقد مع اللاعبات ديانا بالوش وريم الحاج وخزامى دومط والتجديد للاعبات لجين كتوب وصانعة الألعاب رولا حمادي وسارة درويش وجينا عيزوقي ونتالي حمود وزينب صالح ويارا محمد ورنا أحمد وكشف أن الخطوة المهمة من وجهة نظره ترفيع عدد من اللاعبات الناشئات إلى صفوف الفريق ومنحهن الثقة الكاملة، حيث تم ضم اللاعبة ليمار ديب 15 عاماً والتي تشغل عدة مراكز مهمة واللاعبتين جولي محمد ومريم سلطان.

وكشف صيداوي أن المباراة الافتتاحية أمام سيدات السلمية في حماة والتي انتهت لمصلحة سيدات الساحل بفارق خمس نقاط وبواقع ( 41 – 46 ) كانت لها خصوصية كبيرة تمثلت برغبة اللاعبات بتحقيق الفوز الأول لهن بعد سلسلة من الهزائم السابقة والدخول في أجواء المنافسة بقوة وبمعنويات عالية وفي حساب الجولة الثانية استطعن تحقيق الانتصار الثاني على التوالي وتأكيد صدارة المجموعة على حساب سيدات العروبة بفارق كبير وصل إلى 23 نقطة وبواقع

(56 – 33 ).

ولفت إلى أن ختام مباريات رحلة الذهاب اليوم الجمعة أمام سيدات محردة في طرطوس ويأمل من خلاله متابعة الصحوة والاستمرار بالنتائج الإيجابية السابقة وتحقيق أفضل العروض الرياضية.