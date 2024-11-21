في دورته الأولى.. فيلمان سوريان في مهرجان الفيوم السينمائي

تشرين- ميسون شباني:

تشارك المؤسسة العامة للسينما في مهرجان الفيوم – في مصر لسينما البيئة والفنون المعاصرة الدولي في دورته الأولى التي ستعقد بين الخامس والعشرين وحتى الثلاثين من الشهر الجاري، وذلك من خلال الفيلمين الروائيين القصيرين (نجمة) سيناريو وإخراج محمد سمير طحان و(براءة) سيناريو شادي سلامي رزق وإخراج وليد درويش.

حيث يقدّم فيلم (براءة) قضية مجتمعية هامة تتعلق بعمالة الأطفال وتأثيرها على مستقبلهم والتأثيرات السلبية على شخصية الطفل.. كما يطرح فكرة البراءة التي يعيشها الطفل بفطرته التي تختلف دائماً مهما كان وضعه الاجتماعي والطبقي.. الفيلم من تمثيل : حمود أبو حسون و محمد عمر طرخون وريتاج صوان و مجد يونس ولين يونس و ماريا حمود .

أما فيلم (نجمة) فيرصد أبعاد كارثة الزلزال على المجتمع السوري بشكل غير مباشر عبر قصة درامية أبطالها من الأطفال، لنرى آثار هذه الفاجعة الكبيرة على نفوس وأحلام أبطال الفيلم ، ومن خلال عيونهم نرى ما خلفته من دمار في البنية التحتية وفقدان الأحباء، إلى جانب حالات إنسانية عديدة ومبادرات خيرية وتكافلية كثيرة كان بطلها المجتمع السوري الذي بلسم جراحه بنفسه. وهو من تمثيل : مي مرهج وفراس الفقير وعبير بيطار وآيات الأطرش.. والأطفال: شهد الشطة ويانا العائدي ونور الدين طحان ، كما شارك في التمثيل: محمد سعيد طحان و لين طحان.

ويعتبر مهرجان الفيوم السينمائي بحسب بيان رسمي صدر عن منظميه:” أول مهرجان لسينما البيئة والفنون المعاصرة من مهرجانات السينما المصرية. و يأتي في إطار التعاون بين محافظة الفيوم، ووزارات البيئة، والسياحة، والثقافة، وجامعة الفيوم، ومؤسسة مسار للثقافة والفنون، ويهدف إلى جذب أهم نجوم السينما من مصر، ومختلف الدول العربية والأجنبية، في إطار الترويج السياحي لمقومات المحافظة السياحية، والأثرية، ووضعها على خريطة السياحة العالمية، كما يهدف المهرجان إلى الحفاظ على المحميات الطبيعية، والبيئية في مصر والوطن العربي.

ستشمل فعاليات المهرجان، إقامة العديد من الندوات التي تلقى الضوء على المشروع الثقافي لمحافظة الفيوم، ودراسة وتحليل محتوى الأفلام المعروضة، كما ويستقبل المهرجان الأفلام المتخصصة في سينما البيئة، والأفلام الطويلة المنتجة في نفس العام، ويشمل مسابقة للأفلام الطويلة “درامي وثائقي”، ومسابقة للأفلام القصيرة “درامي وثائقي”، إضافة إلى بانوراما الفيلم المنتج عربياً وعالمياً، حيث ينظم المهرجان ورش إنتاج وصناعة فيلم مع الشركاء الدوليين في قسم الأفلام ومنصة قارون لإنتاج ودعم المشاريع السينمائية، لتوطين صناعة السينما بمدينة الفيوم. كما يشمل انطلاق فعاليات الورش الفنية “ورش قارون للتدريب والتعليم”، ببرنامج صناعة الفيلم القصير وكتابة السيناريو، ويتناول التدريب مراحل إعداد النص، وكتابة الديكوباج، والإعداد للتصوير، والتصوير، والمونتاج، والصوت، وأخيراً إنتاج المشروع “.