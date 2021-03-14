المخرج الجريح بلال حيدر يفوز بجائزة في الجزائر عن فيلمه فضول

فاز المخرج الجريح بلال حيدر بجائزة اللجنة الخاصة في مهرجان البوابة الدولي للأفلام السينمائية القصيرة 2021 الذي أقامته وزارة الثقافة والفنون في الجزائر وذلك عن فيلمه الروائي القصير “فضول”.

وأوضح المخرج حيدر لـ سانا الثقافية أن فيلمه يناقش قضايا وجودية عبر ما يقارب 5 دقائق ذات بعد فلسفي وباللونين الأبيض والأسود، لافتاً إلى أن مئات الأفلام تقدمت للمشاركة في هذه الجائزة حيث اختارت اللجنة نحو 30 فيلماً هي الأفضل بينها للمنافسة في المهرجان الذي أقيم افتراضيا ليصار إلى انتقاء المميز منها وتوزيع الجوائز.

ويعمل حيدر حالياً للتحضير لفيلم “سيفون” وفي رصيده ثلاثة أفلام روائية وواحد وثائقي وهو مخرج مسرحي وسينمائي وعضو الجمعية العربية للثقافة والإعلام وله عدة مشاركات في المسرح القومي كممثل منها ليالي الحصاد وهاملت والمعطف وتورندوت كما شارك بإخراج الفيلم السينمائي “نون الف” والفيلم الوثائقي “لغتنا الجميلة”.

وكان حيدر 36 عاماً فقد إحدى عينيه في معارك الشرف ضد الإرهاب ليعوض بعينه الثانية في مسعى لاكتشاف رؤى جديدة بمجال فن الإخراج السينمائي.

يذكر أن فيلم فضول من تأليف وإخراج حيدر وتمثيل دنيا خضر ولارا عمور وزينب موسى وميار مرهج وريمون كبرون ومتيم ناصر والطفل محمد.

“سانا”