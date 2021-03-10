اعتباراً من غد .. حافلات لنقل الطلاب والعاملين باتجاه ريفي ديرالزور الشرقي والغربي

ديرالزور - مالك الجاسم

أكد مضحي المحيميد عضو المكتب التنفيذي لمحافظة ديرالزور مسؤول قطاع النقل لـ(تشرين) أنه وبناء على توجيهات محافظ دير الزور فاضل نجار سيتم اعتباراً من صباح يوم غد الخميس تسيير حافلات لنقل الطلاب والعاملين من مدينة دير الزور إلى ريفي المحافظة الشرقي والغربي وبالتعرفة النظامية وفق مايلي :

الخط الغربي : من مدينة دير الزور وصولاً إلى التبني صباحاً (الانطلاق من أمام كازية الدهموش باتجاه التبني الساعة 7 صباحاً ) إياباً ( الانطلاق من أمام ناحية التبني باتجاه دير الزور الساعة 8 صباحاً).

ظهراً (الانطلاق من أمام كازية الدهموش باتجاه التبني الساعة 1 ظهراً) إياباً (الانطلاق من أمام ناحية التبني باتجاه دير الزور الساعة 2 ظهراً).

الخط الشرقي: من مدينة دير الزور وصولاً إلى الميادين صباحاً (الانطلاق من أمام كازية الدهموش باتجاه الميادين الساعة 7 صباحاً) إياباً (الانطلاق من أمام مبنى السرايا في الميادين باتجاه دير الزور الساعة 8 صباحاً ).

ظهراً (الانطلاق من أمام كازية الدهموش باتجاه الميادين الساعة 1 ظهراً ). إياباً (الانطلاق من أمام مبنى السرايا في الميادين باتجاه دير الزور الساعة 2 ظهراً)، وأضاف المحيميد بأن هذا الأمر يخدم المعلمين والطلاب لكون التحرك سيكون أثناء الدوام وبالتعرفة النظامية وفي الوقت الحالي تم تحريك حافلتين، واحدة باتجاه الريف الشرقي ومثلها باتجاه الريف الغربي .