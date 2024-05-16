اكتشاف آلية هروب فيروس «سارس- كوف2» من جهاز المناعة

تشرين:

كشفت دراسة جديدة عن رؤى مهمة حول كيفية هروب فيروس «سارس – كوفيد2»، «SARS-CoV-2» ومتغيراته من جهاز المناعة، ما يمهد الطريق لأساليب علاجية جديدة ضد “كوفيد-19”.

وحسب الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة الخلية، ونقلها موقع «ميدكال إكسبريس»، فقد ركز فريق دولي من علماء الولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا، من معهد «Ragon of Mass General» وماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد، على التفاعلات بين الفيروس وجهاز المناعة الفطري البشري.

ووجد العلماء أن الخلايا المصابة بفيروس «SARS-CoV-2» تقلل من تنظيم الإشارات المناعية المهمة، المعروفة بـ«روابط NKG2D» التي تلعب دوراً حاسماً في تنشيط جهاز المناعة، وخاصة خلايا الجهاز المناعي الفطري (NK)، التي تكافح الالتهابات الفيروسية.

كما حددوا بروتيناً فيروسياً، يسمى «ORF6»، يشارك بشكل كبير في الآلية التي يتبعها الفيروس للحد من تنظيم هذه الإشارات المناعية.

وكشفت الدراسة أن الجسم المضاد «76C»، الذي يخضع للاختبار في أبحاث السرطان قبل السريرية، يمنع تعطيل هذا التنظيم ويجعل الخلايا المصابة أكثر عرضة لهجوم خلايا الجهاز المناعي القاتلة والطبيعية.

كما أظهر العلماء أيضاً أن الخلايا القاتلة والطبيعية تلعب دوراً مهماً في محاربة الخلايا المصابة بفيروس «SARS-CoV-2»، ما يشير إلى أن تنشيط جهاز المناعة الفطري يمكن أن يكون استراتيجية واعدة لعلاج “كوفيد-19”.

وتقول الدكتورة أنجيليك هولزمر، رئيسة مجموعة أبحاث العدوى وتنظيم المناعة في معهد Leibniz: «توفر النتائج رؤى مهمة حول الدفاع المناعي ضد «SARS-CoV-2»، وكيف يمكننا تعزيزه باستخدام علاجات جديدة».