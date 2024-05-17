الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي معتدل

تشرين:

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق، ويبقى الجو بارداً نسبياً خلال الليل على المرتفعات الجبلية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوى سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، والرياح غربية إلى جنوبية غربية في المنطقة الساحلية والجنوبية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 45 كيلو متراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً … تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها من 1 – 3 درجات مئوية، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وحاراً نسبياً في المناطق الداخلية ومعتدلاً على المناطق الجبلية، وحاراً وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية.